Saaie F1-race in Jeddah voor Leclerc: "Red Bull was te snel"

Voor Charles Leclerc is de derde plek in de Formule 1 Grand Prix in Jeddah een verbetering ten opzichte van de race van vorige week in Bahrein. Waar hij in de openingsrace nog vierde werd, eindigde de Monegask in Saudi-Arabië een plekje hoger. De eerste bokaal van 2024 is daarmee in de tas. Na afloop van de race is Leclerc dan ook tevreden, maar de Ferrari-coureur had zich wel verveeld achter het stuur van zijn SF-24.

"De pace was goed, want aan het einde van de race hadden we nog de snelste ronde genoteerd. Ik werd daarin wel een beetje geholpen door DRS", erkent Leclerc. "Over het algemeen was het gevoel goed. Het was wel een saaie race, want Red Bull was te snel en het gat achter ons was vrij groot. We hebben wel het maximaal haalbare aantal punten gescoord en dat was het doel. Dus dat was goed."

Vorig seizoen klaagden de coureurs in Jeddah over een zware race en ook voor deze editie waren de rijders goed voorbereid op een fysieke afmatting. Het viel Leclerc uiteindelijk wel mee hoe diep hij moest gaan. "Vergeleken met vorig jaar was het een stuk beter. Ik heb geen idee waarom", legt de Ferrari-man uit. "Misschien kwam het wel omdat ik veel alleen reed. Dan heb je toch wat minder adrenaline. Ik moet wel toegeven dat dit een van de fysiek zwaarste circuits van de kalender is. Het is bovenal warm, maar het is ook zwaar voor de nek. Er zijn veel bochten op hoge snelheid, maar het is wel heel, heel erg leuk om hier te rijden."

Aan de andere kant van de pitbox bij Ferrari zat sinds de derde vrije training een andere coureur. Niet de met blindedarmontsteking gevelde Carlos Sainz, maar Oliver Bearman reed in die auto. De Brit imponeerde met een zevende stek en ook Leclerc is onder de indruk. "Hij heeft dit absoluut verdiend. In VT3 deed hij het al fantastisch en in de kwalificatie was hij direct snel. Dat deed hij erg goed en hij miste net Q3. Vandaag was het weer geweldig. Zevende in je eerste race nadat je in een nieuwe auto alleen VT3 hebt gereden is enorm indrukwekkend. Ik weet zeker dat hij enorm trots is." Leclerc verwacht dan ook dat het niet lang duurt voordat Bearman een vast zitje in F1 heeft: "Iedereen heeft nu gezien hoe talentvol hij is."