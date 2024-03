McLaren laat reserve Hirakawa testen in huidige generatie F1-bolide

McLaren werkte deze week een tweedaagse test af op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola. Woensdag mocht Oscar Piastri plaatsnemen in de MCL36 uit 2022, een dag later moest hij het stuur overgeven aan Ryo Hirakawa. De Japanner werd vorig jaar onderdeel van het McLaren Driver Development Programme en werd dit jaar ook aangesteld als een van de reservecoureurs van de renstal uit Grove in de Formule 1. Het is de eerste keer dat Hirakawa testte met een F1-bolide uit het grondeffect-tijdperk, dat in 2022 begon. In oktober 2023 testte hij al eens een F1-auto van McLaren op Circuit de Barcelona-Catalunya, al ging het destijds om de MCL35M uit 2021.

Met de test in Imola wordt Hirakawa klaargestoomd voor zijn rol als reservecoureur van McLaren. Het was daarom ook de bedoeling dat hij meer dan een race-afstand zou afleggen tijdens de testdag. Mogelijk staat er later dit jaar al een officiële vrije training te wachten voor de 30-jarige coureur uit Kure. Daarnaast hoopt McLaren dat de tests Hirakawa helpen als Piastri of Lando Norris onverhoopt een race moet missen wegens blessureleed of ziekte. De absentie van Carlos Sainz tijdens de Grand Prix van Saudi-Arabië na een operatie wegens een blindedarmontsteking heeft de teams weer bewust gemaakt van het belang van een goed voorbereide reserve.

Hirakawa combineert zijn werkzaamheden als reservecoureur van McLaren met zijn taken als racecoureur in het WEC Hypercar-team van Toyota. Hij deelt de GR010-Hybrid met startnummer 8 voor het derde jaar op rij met Sébastien Buemi en Brendon Hartley. De combinatie boekte in 2022 en 2023 de nodige successen door twee keer op rij kampioen te worden in de Hypercar-klasse, terwijl in 2022 ook de 24 uur van Le Mans werd gewonnen. Tussen 2018 en 2023 reed Hirakawa ook in de Super Formula, maar dit jaar keert hij niet terug in die klasse.