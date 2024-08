Rwanda en F1 om tafel voor gesprekken over organisatie Grand Prix

De Formule 1 kijkt naar een toekomstige uitbreiding van de kalender om optimaal te profiteren van de groeiende belangstelling voor het kampioenschap over de hele wereld. Het is duidelijk dat een race op het Afrikaanse continent een belangrijk doel is. En hoewel een aantal landen de wens heeft geuit om F1-races te organiseren, zijn de plannen van Rwanda ver genoeg gevorderd om serieuzere gesprekken te kunnen voeren. In een exclusief interview met Motorsport.com zei Stefano Domenicali, CEO van F1, dat er een afspraak was gemaakt met Rwanda om te praten over het project, dat volgens hem veelbelovend is. "Ze zijn serieus", zegt Domenicali. "Ze hebben een goed plan gepresenteerd en eind september hebben we een ontmoeting met hen. Het wordt een permanent circuit."

Rwanda heeft meerdere malen interesse getoond in de autosport. Vertegenwoordigers van de Rwanda Development Board reisden dit jaar naar de Grand Prix van Monaco voor een ontmoeting met de FIA. Het Oost-Afrikaanse land is dit jaar in december ook gastheer van de jaarlijkse algemene vergadering en prijsuitreiking van de FIA in de hoofdstad Kigali.

Nu de F1 haar groeidoelstelling in de Verenigde Staten heeft bereikt en tevreden is met de drie races in Miami, Austin en Las Vegas, wordt er gekeken naar nieuwe locaties. En Domenicali verklaarde dat Afrika, waar sinds de Grand Prix van Zuid-Afrika in 1993 geen F1-race meer heeft plaatsgevonden, serieus wordt geëvalueerd. "We willen naar Afrika, maar we hebben de juiste investering en het juiste strategische plan nodig," aldus Domenicali. "We moeten het juiste moment vinden en we moeten er zeker van zijn dat ook in dat land, in die regio, in dat continent, de juiste ontvangst is, want ze hebben natuurlijk andere prioriteiten. We moeten altijd heel voorzichtig zijn in het maken van de juiste keuzes."

Veel interesse maakt keuzes maken mogelijk

Domenicali zei dat de Formule 1 zich nu in een fase bevond waarin er wereldwijd genoeg interesse is om de best mogelijke kalender te bepalen. "Tot 2020 zaten we in een situatie waarin het aantal plaatsen dat F1 wilde organiseren niet zo groot was. Daarom waren we niet in staat om een constructieve druk uit te oefenen om het aanbod voor onze partners en fans te vergroten. Nu is de situatie omgekeerd. We hebben zoveel plaatsen over de hele wereld die F1 willen organiseren dat we ervoor kunnen zorgen dat we met iedereen samenwerken om de sport te laten groeien. Ik voorzie dat het aantal van 24 races stabiel zal blijven en we kunnen de races waarmee we in gesprek zijn goed bekijken om te zien wat de toekomst op de middellange termijn zal zijn. Ik zie op korte termijn geen grote veranderingen komen, maar in de komende maanden moeten we bespreken hoe het er in '26, '27 en '28 uit gaat zien. We hebben verschillende opties, maar we bevinden ons in een goede positie."

Een andere waarschijnlijke nieuwe toevoeging op de kalender in de komende jaren is de komst van een Grand Prix van Thailand, waar de regering sterk op aandringt. Domenicali zei dat hij van plan was om na de Grand Prix van Singapore van dit jaar naar het land te reizen om de laatste stand van zaken met betrekking tot het project te evalueren, dat aanvankelijk gepland was als een stratenrace in Bangkok, maar nu iets anders zou kunnen worden. Hij voegde eraan toe: "Voor Bangkok liggen er verschillende opties op tafel. Ik ga na Singapore ook naar Bangkok om dit te bespreken."