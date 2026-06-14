George Russell verliet de Grand Prix van Spanje met een dubbel gevoel. De Mercedes-coureur scoorde met de tweede plaats belangrijke punten in de strijd om het wereldkampioenschap, maar plaatste na afloop tegelijkertijd vraagtekens bij de strategische keuzes van zijn team tijdens de race.

Russell begon het weekend sterk. Na een moeizame periode, waarin hij in de voorgaande twee races zonder punten was gebleven, zat hij vanaf de eerste vrije training direct vooraan. Die lijn trok hij door naar de kwalificatie, waarin hij pole-position veroverde. Een overwinning leek daardoor binnen handbereik, maar uiteindelijk moest de Brit genoegen nemen met de tweede positie.

Toch wilde Russell na afloop niet alleen naar het eindresultaat kijken. "Dat is uiteindelijk het belangrijkste", zei hij over de puntenoogst. "Allereerst ook felicitaties aan Lewis. Hij reed een heel indrukwekkende race en had gisteren ook al een sterke dag. Ik denk niet dat we deze snelheid van hem en Ferrari hadden verwacht. Het was mooi om hem weer op de hoogste trede te zien."

Voor zichzelf zag Russell echter voldoende aanknopingspunten voor analyse. "Aan mijn kant verliep het zeker niet eenvoudig. Ik denk dat een driestopper waarschijnlijk beter bij mijn rijstijl had gepast, omdat ik aan het einde van de stints behoorlijk worstelde. Maar ik neem de positieve punten mee. Het was een foutloze vrijdag, een foutloze zaterdag en uiteindelijk vertrek ik met achttien punten. Dat zijn er achttien meer dan in de afgelopen twee races samen."

Een belangrijk moment in de wedstrijd was de Virtual Safety Car-periode, die Ferrari en Lewis Hamilton hielp tijdens de strategische strijd. Russell erkende dat die neutralisatie niet in zijn voordeel werkte, al denkt hij niet dat die alleen het verschil verklaart.

"Waarschijnlijk was Lewis uiteindelijk toch weer bij ons teruggekomen", analyseerde hij. "Maar zonder die Virtual Safety Car zou hij achter ons uit de pits zijn gekomen. Dan weet je nooit hoe het verder was verlopen."

Russell: "Waarschijnlijk was Lewis uiteindelijk toch weer bij ons teruggekomen. Maar zonder die Virtual Safety Car zou hij achter ons uit de pits zijn gekomen. Dan weet je nooit hoe het verder was verlopen." Foto door: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Waar Russell vooral mee bleef zitten, was de gekozen strategie van Mercedes. Volgens de Brit voelde de auto in de openingsfase van de race juist sterk aan op de mediumbanden. Daarom begreep hij niet volledig waarom het team zo vroeg besloot naar binnen te komen.

"In de eerste stint voelde ik me erg comfortabel op de mediums", legde hij uit. "Ik had het gevoel dat we vrij vroeg stopten. Lewis had zich duidelijk vastgelegd op een driestopper. Ik denk dat wij meer onze eigen race hadden moeten rijden. Dat is iets wat ik met het team wil bespreken."

Russell stelt dat hij in die fase bewust banden spaarde, terwijl hij tegelijkertijd zijn voorsprong op Hamilton wist uit te bouwen. Daardoor ontstond bij hem het idee dat Mercedes uiteindelijk ook voor een driestopper zou kiezen.

"Ik was behoorlijk aan het managen aan het begin van de race en vergrootte desondanks de marge naar Lewis. Op een gegeven moment dacht ik zelfs dat we naar een driestopper waren overgestapt, maar toen kreeg ik te horen dat we bij twee stops zouden blijven. Dat maakte het lastig."

Hoewel de tweede plaats geen ideale uitkomst was voor de polesitter, betekent het resultaat wel een belangrijke stap in zijn jacht op WK-leider Kimi Antonelli. Russell liep waardevolle punten in en hield daarmee de schade beperkt op een dag waarop Mercedes qua racesnelheid tekortkwam ten opzichte van Ferrari.