Russell: Strategische gokken blijven nemen om F1-zege te halen

In Singapore namen de Mercedes-mannen George Russell en Lewis Hamilton een gok om met een alternatieve strategie met de winst aan de haal te gaan. Beide heren doken tijdens de virtual safety car naar binnen om met een verse set mediums Ferrari-coureur Carlos Sainz aan te vallen en proberen te passeren. Het leek op het eerste gezicht een goede ingeving, maar omdat er weinig inhaalmogelijkheden zijn en dankzij een briljante DRS-tactiek van Sainz lukten de Engelsen het niet om de Grand Prix te winnen. Sterker nog, voor Russell eindigde de race in tranen. De man uit King's Lynn knalde in de laatste ronde tegen de muur en eindigde daarna rechtdoor in de Tecpro-barriers.

"Het is niet voor het eerst dat ik in zo'n moeilijke situatie zit", verklaart Russell zijn fout. "Ik denk dat iedereen in zijn carrière ups en downs heeft en ik ben heel blij dat ik in het verleden sterker uit de moeilijke situaties ben gekomen. Het helpt me om hier beter mee om te gaan. Het kost 24 tot 36 uur om er overheen te komen, dan kan je het positieve uit de situatie halen." In 2020 was zo'n moeilijk moment, want terwijl de Engelsman tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna in kansrijke positie rond reed, crashte hij met zijn wagen. Op een vraag van Motorsport.com hoe die fout zich in vergelijking met die van Singapore verhoudt, antwoordt de Brit dat die in Singapore harder aan kwam: "Het gevoel was hetzelfde, maar Singapore was zo'n lange en vermoeiende race. Om na de plek die ik verloor bij de start terug te komen en dan achter Carlos [Sainz] vast te zitten die de pace controleerde, dat was een emotionele rollercoaster." Op dat moment reed de enkelvoudig racewinnaar dicht achter Lando Norris en dat voelde hij ook: "Het was al heet en wanneer je een seconde achter iemand rijdt, voel je ook de hete lucht uit de uitlaat van de voorganger komen. Dat voel je echt en is mentaal en fysiek slopend."

Dat het misging, was vervelend, maar Russell vond ook de oorzaak van zijn crash. De Brit denkt namelijk dat hij te graag wilde, iets wat hem in zijn eerdere jaren niet gebeurde. "Ik probeerde er meer uit te halen dan kon", vertelt de Mercedes-man. "Ik denk dat als je kijkt naar mijn kampioenschappen in karting, F4, GP3 en F2, zie je dat ik meer de coureur was die constante resultaten haalde. Dan gebeurde het wel eens dat ik één positie liet gaan om zo voor de langere termijn te gaan. Die mindset had ik vorig jaar ook, maar dit jaar gokken we eerder om topresultaten te boeken."

Ook al in Zandvoort geprobeerd

Russell vertelt dat Mercedes dit jaar inderdaad al een paar keer eerder een alternatieve strategie probeerde om zo verder naar voren te komen. "In Zandvoort hadden we het duidelijk verkeerd,", verklaart de Britse rijder. "Dat is voor mij een reden geweest om mezelf nog meer te pushen. We vechten met de beste coureurs en dan willen we onszelf nog wel eens testen. We zijn namelijk niet tevreden als we alleen maar tweede en derde worden."

Na zijn crash was men vanuit Mercedes erg vergevingsgezind, Russell zelf werd na zijn crash gebeld door trackside engineer van de renstal Andrew Shovlin: "Hij belde mij zondagavond en zei: 'De enige reden dat we konden vechten voor de winst was omdat jij het hele weekend zo fantastisch heb gereden en door je goede kwalificatie en goede pace die je in de race liet zien. Je gaf ons het gevoel dat we weer konden winnen, neem dát mee uit dit weekend en niet het einde", vertelt Russell. "Ik was ook heel tevreden en laat het weekend niet overschaduwen door een fout van twee centimeter. Ik heb liever dat, dan dat we niet genoeg pace hebben en met geluk een resultaat boeken."

VIDEO: Bekijk hier de uitvalbeurt van Russell in Singapore