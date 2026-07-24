Russell: waar Mercedes voor vreesde bij Ferrari kwam uit in Hongaarse GP-training

Hoewel de Ferrari-coureurs erop gebrand waren de verwachtingen voorafgaand aan de Grand Prix van Hongarije te temperen, bevestigde de SF-26 op de openingsdag van de Formule 1-actie op de baan zijn superioriteit in langzamere bochten. Charles Leclerc was het snelst in VT1, terwijl teamgenoot Lewis Hamilton voor Leclerc eindigde in een Ferrari 1-2 in VT2.

Daarentegen meldden beide Mercedes-coureurs balansproblemen die het vertrouwen ondermijnden en een gebrek aan algemene grip. En ze waren niet de enigen – anderen klaagden over hobbels en een asfalt van slechte kwaliteit, ook al zijn delen van de baan onlangs opnieuw geasfalteerd.

"Het was daarbuiten een behoorlijk vreemde dag, denk ik, voor iedereen," zei George Russell na de training. "Budapest is een geweldig circuit om op te rijden, maar ze hebben de helft van de baan opnieuw geasfalteerd, superhobbelig, veel ervan breekt op rond de laatste paar bochten, waardoor het behoorlijk vreemd is om op te rijden.

"Onze snelheid over één ronde zag er niet geweldig uit, de longrun leek competitiever. Maar wat we in feite vreesden met Ferrari leek het geval te zijn."

Ferrari's SF-26 kreeg eerder dit seizoen de reputatie snel te zijn in langzame en middensnelle bochten, in die mate dat hij werd beschouwd als de uitgesproken favoriet om de GP van Monaco te winnen. Dat kwam er echter niet van, al won Hamilton in Barcelona en Leclerc op Silverstone, circuits die als minder gunstig werden beschouwd voor het technische pakket van de Scuderia.

Traditioneel is de Hungaroring een lastig circuit om te doorgronden, omdat het minder vaak wordt gebruikt dan sommige andere circuits op de F1-kalender, waardoor het asfalt aan het begin van het weekend vaak stoffig en ‘green’ is en zich tijdens de trainingen snel ontwikkelt. Dit, samen met de hobbeligheid, vergroot de uitdagingen bij het managen van de nieuwste generatie auto's, omdat glijden en inconsistentie van ronde tot ronde vaak worden afgestraft door de regelssoftware van de powerunit.

Hamilton led a commanding Ferrari 1-2 in FP2 Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Hobbeligheid is in F1 een relatief begrip, aangezien alle circuits aan bepaalde normen moeten voldoen om FIA Grade One-status te verkrijgen, maar zelfs kleine oneffenheden in het wegdek zijn voelbaar in auto's met relatief weinig veerweg.

De afstelling op de Hungaroring vereist een delicate balans, omdat de lay-out, met veel bochten die bij het uitkomen veel tractie vereisen, de achteras tot een beperkende factor maakt. Maar onderstuur inbouwen om de achterbanden te beschermen gaat ten koste van de instuursnelheid.

In VT2 was Russells snelste ronde 0.933s langzamer dan de richttijd van Hamilton. Antonelli zat er 1.964s naast, dertiende algemeen, maar zette geen representatieve ronde neer: hij moest zijn eerste snelle ronde afbreken vanwege de rode vlag die werd veroorzaakt door de crash van Franco Colapinto, waarna een blokkerend wiel zijn tweede poging compromitteerde.

Mercedes bleef stellig dat het niet kansloos was voor poleposition.

"We zijn dit jaar op elk type circuit competitief geweest," zei deputy team principal Bradley Lord.

"Ik weet dat er een bepaald narratief is dat bepaalde circuits ons bevoordelen en andere hen zullen bevoordelen, we hebben over het algemeen gezien dat andere teams redelijk heen en weer schommelen. Maar ik denk dat we behoorlijk consistent daarboven en vooraan hebben meegestreden en bij elke race om pole hebben kunnen vechten. Dus dat moet ook voor morgen ons doel zijn."