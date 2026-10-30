Formule 1 GP van Mexico

Russell voorziet belangrijk Ferrari-voordeel bij F1 Grand Prix van Mexico

Mercedes-coureur George Russell gelooft dat Ferrari's turbo met kleinere diameter zijn vruchten zal afwerpen tijdens de Formule 1-race op grote hoogte in Mexico

Filip Cleeren

Gepubliceerd: 30 okt 2026, 08:54

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Mercedes-coureur George Russell denkt dat Ferrari bij de Grand Prix van Mexico in de F1 met zijn turbo-ontwerp "een behoorlijk voordeel" heeft, terwijl Charles Leclerc nog altijd gelooft dat Mercedes "waar we ook gaan" de beste auto heeft.

De megastad Mexico-Stad ligt op een plateau van 2250 meter, waardoor het Autodromo Hermanos Rodríguez een van de meest unieke technische uitdagingen kent. De ijlere lucht vermindert de aerodynamische prestaties en zorgt voor grote koelingsproblemen, maar kan Ferrari ook belonen voor enkele ontwerpkeuzes die het heeft gemaakt met zijn 2026-krachtbron.

Met een turbocompressor met een kleinere diameter dan die van de rivalen kan de turbo door de lagere inertie sneller op toeren komen. Dat effect wordt versterkt wanneer de lucht op hoogte veel ijler is en er om te beginnen minder uitlaatenergie beschikbaar is. De keerzijde is een beperking van het piekvermogen ten opzichte van turbines met een grotere diameter.

"Ik denk dat het heel interessant gaat worden. Ik denk dat het turbogat dit weekend voor veel teams een grote factor gaat zijn", merkte Russell op. "Het is natuurlijk geen geheim dat bijvoorbeeld Ferrari een kleinere turbo heeft dan de meeste anderen, dus zij hebben op dit vlak waarschijnlijk een behoorlijk voordeel. We weten nog niet zeker hoe lastig het wordt, maar ik kan er zeker van zijn dat het niet eenvoudig wordt."

Leclerc van Ferrari was er snel bij om de favorietenrol van zijn team te relativeren, na een reeks zeges voor Max Verstappen in de aanzienlijk verbeterde Red Bull en een overwinning in Austin voor aanstaand kampioen Kimi Antonelli in de Mercedes.

Ferrari, dat afgelopen weekend ook aanzienlijke updates introduceerde, heeft geen Grand Prix meer gewonnen sinds Leclerc in juli zegevierde tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië op Silverstone.

"Eerlijk gezegd denk ik dat het heel dicht bij elkaar komt te liggen en dat we een goede flow hebben", zei Leclerc. "Met Singapore en ook Austin hebben we ons potentieel gemaximaliseerd en was ik relatief tevreden met de snelheid die we hebben laten zien.

Charles Leclerc, Ferrari

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Of wij dit weekend de favorieten zijn, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Ik denk dat Mercedes de favoriet blijft, waar we ook heen gaan. Red Bull is de laatste tijd ook heel, heel sterk. Maar als we alles wat we hebben maximaliseren, dan hoop ik dat het een geweldig weekend voor ons kan worden."

Ferrari heeft er een gewoonte van gemaakt om tijdens de vrijdagtraining snel heel sterk op snelheid te komen, om vervolgens door de rivalen te worden ingehaald wanneer het er in de kwalificatie toe doet. Nu de vier topteams van de F1 qua pure snelheid zo dicht bij elkaar zitten als het hele seizoen al het geval is, erkende Leclerc dan ook dat een foutloze kwalificatie cruciaal is om een herhaling te voorkomen.

"Zoals we hebben gezien, denk ik dat de optimalisatie van ons pakket uiteindelijk het grootste verschil zal maken", overwoog Leclerc. "Het is zo moeilijk om alles richting de kwalificatie in het juiste venster te krijgen dat ik denk dat we hier een kans hebben als ons dat lukt."

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Ferrari's keuze voor de turbo werd deels ingegeven door de noodzaak om bij de start van een race op toeren te komen zonder hulp van een MGU-H-systeem, dat voor het reglement van 2026 is geschrapt. Een kleinere turbo zou de renstal in theorie in staat hebben gesteld om de ingewikkelde startprocedure van 2026 consistenter uit te voeren, maar een lastminutewijziging van de procedures door de FIA om veiligheidsredenen deed een deel van Ferrari's voordeel teniet.

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- Het Motorsport.com-team

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