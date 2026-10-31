Formule 1 GP van Mexico

Russell tipt Vesti voor Cadillac-zitje in F1 2027

Cadillac heeft Sergio Perez bevestigd voor het volgende F1-seizoen, maar de toekomst van Valtteri Bottas is niet zo zeker

Ed Hardy Ronald Vording

Gepubliceerd: 31 okt 2026, 13:08

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George Russell heeft Mercedes-reservecoureur Frederik Vesti bestempeld als verrassende kandidaat voor een overstap naar Cadillac voor het Formule 1-seizoen 2027.

Het Amerikaanse team moet Valtteri Bottas nog bevestigen als teamgenoot van Sergio Perez - die woensdag een contractverlenging tekende - voor volgend jaar, terwijl er verschillende kandidaten opduiken.

Cadillac-testcoureur Colton Herta is een optie, ondanks zijn huidige gebrek aan een superlicentie en zijn zeer teleurstellende Formule 2-seizoen, terwijl vertrekkend Haas-coureur Esteban Ocon ook beschikbaar is.

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Maar Motorsport.com begrijpt dat de Fransman voorbestemd is om reservecoureur van Aston Martin te worden, terwijl Vesti nog altijd jaagt op zijn officiële F1-debuut nadat hij tweede werd in de F2-eindstand van 2023.

De 24-jarige combineert zijn Hypercar-verplichtingen voor Cadillac met zijn rol bij Mercedes, waar hij zeven VT1-optredens heeft afgewerkt, waaronder vrijdag in Mexico, waar hij Russell verving.

Frederik Vesti, Mercedes

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Vesti eindigde als derde, op 0,074 seconde achter stalgenoot Kimi Antonelli en 0,733 seconde achter Ferrari-snelste Charles Leclerc, dankzij een late ronde op zachte banden na verschillende longrunprogramma's.

“Hij heeft het heel goed gedaan”, zei Russell. “Ik weet dat hij echt hard vecht om mogelijk een kans te maken op het Cadillac-zitje, en ik denk dat hij zijn kans verdient.

“Hij heeft er veel moeite in gestoken om met ons team te werken, we hebben allemaal heel veel respect voor hem; in de meeste VT1-sessies die hij heeft gedaan, kreeg hij het zwaarste werk voor zijn kiezen en kreeg hij niet echt prestatieruns.

“Dus ik denk dat het voor ons als team belangrijk was, en ik zei tegen het team: 'Ik wil ervoor zorgen dat hij de kans krijgt om te laten zien wat hij kan, dat is wel het minste wat we kunnen doen', dus ja, dat was mooi.”

Vesti was na VT1 “ontzettend blij”, wat niet gezegd kan worden van Herta, die inviel voor Bottas maar onderaan de tijdenlijst eindigde en 3,237 seconden tekortkwam.

De voormalige IndyCar-ster was ook 0,970 seconde langzamer dan Perez op de achttiende plaats, maar de geluiden dat hij het Cadillac-zitje krijgt worden sterker, aangezien hij waarschijnlijk in aanmerking komt voor een superlicentie door volgende week in Brazilië aan VT1 deel te nemen.

Colton Herta, Cadillac Racing

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“Ik wil het zo goed mogelijk doen voor het team”, zei Herta. “Elke keer dat ik in de auto stap, wil ik in de Formule 1 zitten - dat is het doel.

“Daarom ben ik hier en doe ik dit. Persoonlijk wil ik er zo snel mogelijk komen. Er vinden veel gesprekken plaats en er gebeurt veel buiten datgene waar ik controle over heb.

“Ik probeer gewoon mijn best te doen in de auto en hoop dat dat ergens voor staat.”

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- Het Motorsport.com-team

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