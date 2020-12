Russell stapt in Bahrein in de Mercedes W11 voor de Sakhir Grand Prix nadat wereldkampioen Lewis Hamilton was uitgeschakeld door COVID-19. Russell pakte bij de start de leiding over en leek lang op weg die om te zetten in een eerste overwinning, maar een mislukte pitstop en een lekke band besloten daar anders over.

Russell werkte donderdag nog in Mercedes-plunje zijn mediasessie af, tot later die dag werd bevestigd dat Hamilton weer zou kunnen racen en Russell dus terug moest naar zijn vaste team Williams. Nadat hij een weekend de topwagen van Mercedes mocht ervaren, moest Russell toegeven dat hij niet zo enthousiast was over die stap terug. "Ik had er eerlijk gezegd een vreemd gevoel bij", aldus Russell. "Voor Bahrein wilde ik echt twee weken in de wagen krijgen, puur omdat ik had verwacht dat ik in Bahrein alles nog zou moeten leren en hier dan zou aankomen zonder excuses. Maar Bahrein ging het al zo goed qua prestatie. Het was een goed weekend waarin ik natuurlijk wilde winnen. Ik denk ook dat ik dit weekend een goede kans zou hebben gehad om te winnen. Desalniettemin hebben deze jongens bij Williams enorm hard voor mij gewerkt in de voorbije twee jaren. Zij hebben me die kans gegeven. Dus het is mijn plicht om dit seizoen in stijl af te sluiten en daarom ben ik hier."

Russell sloot de tweede training op het Yas Marina Circuit af op 2,5 seconde van snelste man Valtteri Bottas, zijn gelegenheidsteamgenoot van vorig weekend. De 22-jarige Russell stond dus voor een heel andere opdracht. "Die rondetijden zijn duidelijk. Mercedes zet de toon en ik had het geluk om vorig weekend voor hen te kunnen racen en te weten te komen waar we de eigen wagen moeten verbeteren. Het was een goede leerervaring om die twee wagens te kunnen vergelijken binnen vijf dagen."

Russell scoorde vorig weekend met de Mercedes zijn eerste punten in de Formule 1. De opdracht is om dat dit weekend te kunnen herhalen voor Williams, wat niet eenvoudig zal zijn. "We zullen er alles aan doen. Bij de laatste race van het seizoen is iedereen een beetje wanhopig om een goed resultaat te boeken en er zijn nog enkele teams die bikkelen over de derde plaats. Misschien zullen we een flink aantal inhaalpogingen zien. Carlos Sainz trekt naar Ferrari, dus hij vindt het vast niet erg om zijn wagen in de strijd te gooien en Daniel Ricciardo of Sergio Perez ook niet. Maar puur op snelheid weten we dat we niet zullen meedoen voor de top-tien. Kimi [Raikkonen] zag er bijvoorbeeld snel uit en Kevin [Magnussen] ook."

Gerelateerde video