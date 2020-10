Russell over actie Raikkonen: “No hard feelings”

Russell ging nog een paar ronden door, maar uiteindelijk bleek de schade aan de wielophanging van zijn FW43 zo groot dat hij besloot zijn wagen langs de kant van het circuit te stil te zetten. Een tegenvaller want de jonge Engelsman was er van overtuigd op de Nürburgring punten te kunnen scoren. “Het was natuurlijk frustrerend. Ik had in de chicane Sebastian ingehaald, maar hij kon me [op het rechte stuk] met zijn DRS weer voorbij. Kimi zat daar natuurlijk achter en ik zat aan de buitenkant. Ik liet voldoende ruimte, maar ik denk dat Kimi blokkeerde achter Sebastian en zijn achterkant verloor.”

Door die lock-up schoof de Alfa van de Fin in de zijkant van de Williams van Russell. “Zo gaat het soms in het racen. We doen allemaal onze stinkende best en het is soms niet eenvoudig, maar het is frustrerend omdat de auto goed aanvoelde en we, gezien het verloop van de race, punten hadden kunnen scoren.”

Toch wil Russell niet Raikkonen de schuld van zijn uitvalbeurt geven. “Zeker als je iemand volgt dan is het in een F1-wagen zo makkelijk om even een kleine lock-up te hebben en dat was duidelijk wat er gebeurde: hij blokkeerde, ging wijd, overstuurde en kwam tegen mij aan. ‘No hard feelings’, dat is nu eenmaal racen.”

Williams is het enige team dat dit seizoen nog geen punten heeft gescoord. Een flinke tegenvaller is dat de andere twee achterhoedeteams – Alfa Romeo en Haas – hun puntentotaal in de Eifel wel konden opvijzelen. Toch is het verschil met die teams niet al te groot, denkt Russell. “Onder dit soort specifieke omstandigheden hebben zij net wat meer geluk gehad dan wij. We hebben ook een paar goede races en resultaten gehad, maar dan vielen er voor ons niet vijf middenveldwagens uit. Dat is net het verschil tussen wel of geen punten.”