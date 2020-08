Russell: Nieuwe eigenaren Williams lichten team volledig door

Vorige week werd bekend dat Williams overgenomen is door Dorilton Capital, een Amerikaanse investeringsmaatschappij. Over de overname zijn verder nog weinig details verstrekt, behalve dat de legendarische Williams-naam verbonden blijft aan het team. Mercedes-protegé Russell heeft ook volgend seizoen nog een contract bij Williams, dat sinds een aantal jaren een vaste klant in de achterhoede is. Hij heeft de nieuwe eigenaar donderdag voor het eerst gesproken.

“Ik heb vanochtend met Matthew Savage gesproken, hij is de voorzitter van het bedrijf”, aldus Russell. “Op dit moment zijn ze het bedrijf volledig aan het doorlichten en bekijken ze welke veranderingen gemaakt moeten worden en hoe het management eruit gaat zien. Het is positief nieuws voor Williams en iedereen die voor het team werkt, maar ook voor ons als coureurs. Het is een best nerveuze tijd geweest en ik ben blij dat het team vooruit kan in de toekomst. Er staat nu een geweldig bedrijf achter om Williams terug te brengen waar ze horen, zeker hoger dan waar we nu staan. Wat er moet gebeuren laat ik verder over aan de slimme mensen die er verstand van hebben, uiteindelijk ben ik maar een coureur die zo snel mogelijk wil rijden in de wagen. Zij moeten bekijken wat er veranderd moet worden in Grove.”

Gevraagd of hij graag ziet dat de Williams-familie betrokken blijft bij het team, zei hij: “De familie Williams heeft een enorme rol in de Formule 1 gespeeld. Het belangrijkste van deze overname is dat de naam en die historie blijft. Dat is erg belangrijk. De familie zou het team niet verkocht hebben aan iemand die het team uiteindelijk niet vooruit zou helpen. Ik ben blij dat ze tot die beslissing gekomen zijn, zij geloven dat dit het beste is voor de toekomst van het team. De cultuur zal niet veranderen, de historie blijft. Het houden van de naam is erg belangrijk voor ons als coureurs en voor de mensen op de thuisbasis.”

Russell gelooft dat Williams in 2022 een stap kan maken als het nieuwe reglement geïntroduceerd wordt. “De Formule 1 is in eerste instantie een ongekend complexe sport, je ziet dat zaken uit het verleden ontzettend snel kunnen veranderen. Ik denk dat 2022 een goede kans voor het team is om met een nieuwe basis te starten. Ik weet niet precies wat de plannen zijn, maar ik denk dat 2022 een belangrijk doel is.”

Met medewerking van Adam Cooper