Formule 1 GP van Mexico

Russell: Mercedes buiten prestatievenster bij GP van Mexico

Russell heeft opnieuw moeite om het set-upvenster van de pas geüpdatete Mercedes F1-auto precies te vinden

Ed Hardy Ronald Vording

Gepubliceerd: 31 okt 2026, 15:55

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George Russell heeft opnieuw moeite met de geüpgradede Formule 1-auto van Mercedes, omdat die tijdens de vrijdagtrainingen voor de Grand Prix van Mexico buiten het optimale afstelvenster zat.

De leidende formatie in het kampioenschap introduceerde deze maand in Maleisië een geüpdatete W17, maar werd duidelijk verslagen door Max Verstappen van Red Bull voordat zich in Singapore een vergelijkbaar verhaal afspeelde.

Kimi Antonelli maakte een einde aan de reeks van Verstappen door in Austin vanaf pole position te winnen, maar zijn Mercedes-teamgenoot Russell heeft het lastig gehad met een uitvalbeurt, P9 en P8 in de afgelopen drie ronden.

Russell schreef dat toe aan het feit dat de upgrades een smal werkvenster hebben, iets wat volgens hem in Mexico opnieuw zichtbaar was ondanks zijn derde plek in VT2, op slechts een tiende achter Ferrari-snelste Charles Lelcerc.

“Ik denk dat we het nieuwe pakket nog steeds niet volledig onder controle hebben”, stelde Russell, wiens auto in de eerste training werd bestuurd door Frederik Vesti.

“We zien dat we enkele beperkingen in de balans hebben die we moeilijk kunnen overwinnen.

"Ik zou zeggen dat Kimi en ik momenteel waarschijnlijk meer buiten het venster zitten, vergelijkbaar met wat we in Maleisië zagen, dan binnen het venster zoals Kimi in Austin voor elkaar kreeg.

“Maar hopelijk kunnen we hem vannacht weer daar krijgen.”

Leclerc voerde beide vrijdagse sessies aan, wat voor Russell nauwelijks als een verrassing kwam. Hij bestempelde Ferrari als de favoriet voorafgaand aan het weekend vanwege het gebrek aan turbogat in de omstandigheden op grote hoogte.

George Russell, Mercedes

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Dat is cruciaal voor succes in Mexico, omdat de turbo harder werkt op circuits als Autodromo Hermanos Rodriguez en bekend is dat de SF-26 een kleinere turbo heeft dan zijn rivalen.

Dat is echter niet het enige aspect dat Mercedes tegenhoudt, want toen Russell werd gevraagd waar de auto moet verbeteren, antwoordde hij: “De balans.

“De balans door de bocht is niet waar we die willen hebben en de auto vormt niet helemaal zo’n geheel als we zouden willen, dus ja, dat gaat wat werk vergen.”

Maar bij Mercedes is er nog geen reden tot paniek, zeker omdat Leclerc ook beide vrijdagtrainingen bij de Grand Prix van de Verenigde Staten aanvoerde, waarna Antonelli vervolgens domineerde.

“Een solide dag voor ons, zou ik zeggen, niet spectaculair, maar solide”, zei plaatsvervangend teambaas Bradley Lord.

“Er zijn hier veel uitdagingen met de koeling van de krachtbron, met de remkoeling, met het beheer van de turbodruk bij deze turbo’s, nu we geen MGU-H meer hebben om ons daarbij te helpen zoals de afgelopen jaren.

“Dus dit is een lastige plek om alles goed voor elkaar te krijgen, om snel te zijn over één ronde, maar vervolgens ook je tempo over de lange run te kunnen vasthouden.

“We hebben dus een paar van die vragen beantwoord. We moeten nog wat dieper in de data duiken om precies het beste compromis voor morgen en zondag te vinden.”

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