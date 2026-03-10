George Russell heeft na een indrukwekkend weekend in Australië vooralsnog de leiding in het Formule 1-wereldkampioenschap in handen. Toch bleef Russell in de persconferentie na afloop van de race opvallend nuchter onder het succes. Volgens hem voelt de zege vooral als "gewoon een overwinning", zeker met het oog op het lange seizoen dat nog voor de deur ligt.

Kwalificatie was een schok

Mercedes kende een sterk weekend, al kwam de grootste verrassing volgens Russell niet eens in de race zelf. Vooral de kwalificatie zorgde voor opgetrokken wenkbrauwen binnen het team. "Onze racepace en het gevecht met Ferrari kwamen eigenlijk meer overeen met wat we vooraf hadden verwacht, vóór Melbourne en na de testdagen", legt Russell uit. "Maar de kwalificatie was echt een schok voor ons."

De Brit zag in de race dat Ferrari een belangrijke concurrent blijft. Volgens hem bevestigde het duel op zondag dat de Italiaanse renstal serieus in de strijd om overwinningen zit. "Ferrari zit er absoluut bij", stelt Russell.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto door: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Ondanks de overwinning blijft Russell realistisch over de situatie van Mercedes. Hij benadrukt dat het seizoen pas net begonnen is en dat er nog veel werk te doen is om daadwerkelijk mee te doen om de wereldtitel. "Het voelt eerlijk gezegd gewoon als een normale racezege", zegt hij. "We zijn pas één race onderweg in een heel lang seizoen.

"Natuurlijk wil ik elk weekend vechten voor zeges, maar uiteindelijk zijn we hier allemaal om voor het wereldkampioenschap te strijden", aldus de Mercedes-coureur. "Daar werken we al zo hard naartoe. En om daar te komen moet het niveau echt hoger. "

Ook verbeterpunten

Toch zag Russell tijdens de race ook duidelijke verbeterpunten voor zijn team. Hij wees met name op enkele operationele aspecten die volgens hem beter moeten als Mercedes structureel vooraan wil meedoen. "Er waren vandaag meerdere gebieden waarop we onder ons niveau presteerden", erkent hij. "Vooral rond de start van de race en het correct gebruiken van de batterij. We hebben geluk gehad, we hadden er slechter vanaf kunnen komen."

Als Mercedes daadwerkelijk voor de titel wil vechten, zal het team de lat nog hoger moeten leggen. Voorlopig heeft Russell echter wel een duidelijke boodschap afgegeven: hij en Mercedes zijn klaar om mee te doen in de strijd vooraan.