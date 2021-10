Russell krijgt nieuwe Mercedes-motor voor Amerikaanse GP

De Britse coureur neemt daarmee zijn vierde power-unit in gebruik en krijgt als gevolg daarvan een gridstraf. Hij start als gevolg daarvan in de achterhoede. Russell zat met alle elementen op de max waardoor de enige oplossing was om een compleet nieuwe krachtbron te pakken, ook al omdat de Mercedes-krachtbron dit seizoen niet altijd even betrouwbaar is gebleken.

Bij het fabrieksteam hebben Lewis Hamilton en Valtteri Bottas al nieuwe motoren laten installeren. Bij Williams heeft Nicholas Latifi tijdens de Russische GP al een nieuwe krachtbron in gebruik genomen. Dat was noodzakelijk toen de Canadees te maken kreeg met oliedrukproblemen, hetzelfde wat George Russell eerder dit jaar al overkwam.

Eerder deze week werd duidelijk dat ook Sebastian Vettel een nieuwe krachtbron geïnstalleerd krijgt in zijn Aston Martin-bolide. Het betekent dat Lance Stroll en Lando Norris de enige coureurs zijn die dit seizoen nog geen extra motor in gebruik hebben genomen. In het geval van Norris is McLaren voornemens om dit weekend in ieder geval nog geen gridstraf te pakken.

Het is een nieuw obstakel in wat voor Russell toch al een lastig weekend zou worden. Het Circuit of the Americas is nogal hobbelig en Russell verwacht om die reden een pittig weekend: “Zoals het was in 2019 en hoe het zich ontwikkeld heeft in de laatste jaren, gaat het zorgen voor een lastig weekend. Ik denk dat het erg lastig gaat worden voor alle coureurs, degene die zich het beste aanpast gaat uiteindelijk het beste presteren.”