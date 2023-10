De Formule 1-sprintrace in Austin wordt voor Mercedes-rijder George Russell een grotere uitdaging dan dat hij na afloop van de sprint shootout hoopte. De 25-jarige coureur heeft na het ophouden van Charles Leclerc drie plaatsen gridstraf van de FIA gekregen en start zodoende de sprintrace niet vanaf plek acht, maar moet op de startgrid plek elf opzoeken. Alexander Albon, Pierre Gasly en Daniel Ricciardo profiteren van de straf en schuiven allemaal één plekje op.

De stewards hebben na afloop van de sessie zowel de teamleden van beide coureurs als de betreffende heren zelf gesproken. Ook werd bij de beoordeling van dit incident gekeken naar de data, onboard-beelden en de teamradio's van het moment om zo een zo compleet mogelijk beeld te creëren. Dat laatste biedt een mooi inzicht in hoe de communicatie tussen team en coureur verloopt. Russell werd namelijk door zijn engineer enkele seconden voor het incident op de hoogte gehouden van de naderende Leclerc, maar na het eerste signaal was het stil vanuit de pitmuur. In bocht negentien kwam daardoor de Monegask onverwacht er aan gereden. Russell bleef op de racelijn rijden en Leclerc werd serieus en volgens de FIA dus ongeoorloofd gehinderd.

Ondanks Russell niets van het team vernam over de naderende Leclerc, is volgens de FIA een straf voor de coureur zelf gerechtvaardigd. Volgens de overkoepelende autosportfederatie blijft de coureur in dit soort situaties altijd verantwoordelijk voor de positionering op de baan. Het onnodig hinderen wordt dus grotendeels op het conto van Mercedes-man Russel geschreven.

Voor de Engelsman was het sowieso een rommelige sessie op het gebied van communicatie met het team. Al vroeg tijdens de sprint shootout meldde de enkelvoudig Grand Prix-winnaar dat hij alle communicatie tussen de engineers hoorde. "Ik hoorde dat tijdens mijn snelle rondes en het leek alsof ze het tegen mij hadden. Dat was heel erg afleidend", vertelt Russell na afloop van de sessie aan Sky Sports.

Bekijk hier het onnodig ophouden van Leclerc door Russell