Russell hoopvol over restant 2020 na 'doorbraak' bij Williams

Vorig weekend leek George Russell een aardige kans op zijn eerste F1-punt te krijgen, maar eindigde de Emilia-Romagna GP juist met 'de grootste fout uit mijn carrière'. Russell crashte tamelijk knullig achter de safety car en stak zijn teleurstelling nadien ook niet onder stoelen of banken. Het verklaart ook meteen waarom zowel hij als ook het team van Williams nog steeds puntloos is. "Iedere keer dat we een goede kans op punten hebben, gebeurt er wel weer iets. En als we zelf eens een goede race hebben, dan vallen er voor ons geen mensen weg."

Oogsten in de slotfase van 2020

Desondanks probeert Russell de gang van zaken positief te bekijken. "Ik heb eerst enkele dagen nodig om te beseffen wat er precies is gebeurd met die crash van mij", liet Russell meteen na afloop van de race weten aan Motorsport.com weten. "Maar uiteindelijk moeten we de positieve dingen meenemen en moeten we met een positieve mindset aan de start van de volgende race verschijnen. We moeten onszelf terugvechten om vaker in goede posities te komen."

In dat opzicht houdt de getalenteerde Brit de moed erin en heeft hij ook concrete redenen om hoopvol gestemd te zijn. "Om eerlijk te zijn, denk ik dat we ook best vaker in dergelijke posities kunnen komen. Ik denk dat we in de voorbije weekenden enkele doorbraken hebben gemaakt wat betreft de afstelling en ook met het begrijpen van onze auto. Daardoor zijn we in een aardige positie om Alfa Romeo en Haas steeds een stap voor te zijn", zegt Russell. Beide formaties hebben in het kampioenschap, in tegenstelling tot Williams, al wel punten gescoord.

"We moeten vooral profiteren als mensen voor ons eens een mindere sessie beleven", weet de man die als toptalent een belangrijke rol speelt in de wederopstanding van Williams. "Ik heb alleen enkele dagen nodig om over mijn eigen fout heen te komen, maar daarna kan onze blik weer volledig op de toekomst."

Betere balans tussen kwalificatie en race

Dat laatste is bij Dave Robson, het zogenaamde hoofd van de 'vehicle performance' bij Williams, al lang en breed het geval. Net als zijn coureur heeft ook hij redenen om positief naar de komende weken te kijken. "We hebben gesproken over allerlei dingen die we hebben getest en enkele zaken hebben gewoon aantoonbaar niet gewerkt, daar hebben we nu ook het bewijs voor. In Portugal hebben we die kennis al enigszins gebruikt en daar kon George [door de verbeterde auto] al veel sterker voor de dag komen. We proberen nu vooral een betere balans te vinden tussen de verschillende sessies. Dat we een goede kwalificatie zeg maar ook een vervolg kunnen geven met een aardige race. Daarvoor zitten we nu in een aardige positie."