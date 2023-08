Na de eerste training komen de F1-auto's tijdens een sprintweekend in de zogenoemde parc fermé, waardoor het niet toegestaan is om de afstelling aan te passen. Vanaf dat moment worden alle resterende sessies met dezelfde set-up gereden. Mocht een team er voor kiezen om toch aanpassingen door te voeren, moet er vanuit de pitsstraat gestart worden. Een harde straf, waardoor dit niet vaak gebeurt.

Het team van Mercedes ondervond tijdens de GP van België veel hinder van deze regels. Lewis Hamilton en George Russell reden tijdens de eerste training met een andere afstelling van de downforce en door het slechter wordende weer kon moeilijk achterhaald worden welke set-up voor de rest van het weekend het beste was. In droge omstandigheden is het een stuk eenvoudiger om de optimale afstelling te vinden.

"Het is erg moeilijk", vertelt Russell over de nieuwe opzet en de regels. "Ik vind het maar niks dat we na de eerste training niets meer mogen veranderen aan de set-up. Het kan voor onbekende situaties zorgen, wat voor het racen leuk is, maar het is eigenlijk alsof je een half uur voor de wedstrijd een tennisser een racket geeft en zegt: 'hier moet je het mee doen.' Dan kan die speler ook niet trainen of oefenen met zijn materiaal. Zo werken andere sporten niet. Ik snap waarom we het zo doen, maar het zou fijn zijn als we na VT1 nog wat kunnen aanpassen."

Zomerstop

Nu de zomerstop aangebroken is, moeten de coureurs en de monteurs twee weken rust nemen. Voor Russell een fijne onderbreking van het drukke seizoen: "Het is goed voor iedereen in de sport. We zijn allemaal zo vastberaden dat we door blijven vechten, maar iedereen ziet wel dat de pauze van twee weken erg welkom is. Het helpt ons resetten en herstellen, maar het zorgt ook voor nieuwe ideeën om ons nog verder te ontwikkelen. Het is goed dat we dat als sport hebben. We spreken er ook over om in de winter zo'n break in te lassen. Dat zou dan meer voor het personeel en de monteurs zijn. Het is een hele zware, intense sport. Ik denk dat het een goede toevoeging gaat zijn."