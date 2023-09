Hamilton en Russell lyrisch: "Beste vrijdag van het F1-seizoen"

De zevenvoudig wereldkampioen was na de vrijdagtrainingen ook lovend over de nieuwe lay-out. “Het was een geweldige dag hier in Singapore”, begint de Brit. “De veranderingen aan de baan zijn fantastisch. Ik vind het circuit nu leuker dan eerst. Het nieuwe baanoppervlak is ook geweldig, het maakt deze baan veel fijner om over te rijden. Maar het verdwijnen van de vier bochten richting het einde van de ronde heeft het circuit echt volledig geperfectioneerd.”

In zowel de eerste als de tweede oefensessie liet Lewis Hamilton de tweede tijd noteren. “Met betrekking tot onze dag: de eerste training was solide. We hadden het nog niet helemaal voor elkaar, maar het ging niet al te beroerd. De tweede training was echter de beste tweede training die ik dit jaar heb gehad. Het was fijn om de vrijdag met zo’n positief gevoel af te kunnen sluiten. Volgens mij hebben we nu een goede basis om tijdens de rest van het weekend op verder te bouwen. Ik heb dit jaar nog niet eerder zo’n goed gevoel aan een vrijdag overgehouden.”

'Ferrari nog niet op vol vermogen'

Russell kwam tijdens de eerste training tot de zesde tijd en stond aan het einde van de dag achter Carlos Sainz en Charles Leclerc derde. Ook hij was nadien erg te spreken over hoe de vrijdag was verlopen. “Dit was waarschijnlijk onze beste vrijdag van het jaar”, echoot hij de woorden van Hamilton. “De baan voelt erg goed aan. We hebben erg veel grip van de eerste tot de vijfde bocht, waar het oppervlak is vernieuwd. En het verwijderen van een paar bochten in de derde sector heeft het circuit een veel betere flow gegeven. Dus ik heb erg genoten vandaag.”

“Er zitten op dit moment vijf teams heel dicht bij elkaar, dus het is erg spannend”, vervolgt hij. “We zullen vanavond hard moeten werken om die laatste milliseconden te vinden.” Russell moest twee tienden toegeven op het Ferrari-duo. Gevraagd of Mercedes op vrijdagavond nog voldoende tijd kan vinden om de strijd aan te kunnen binden met de Scuderia: “Ferrari lijkt momenteel de favoriet te zijn. Ik denk dat ze nog niet op maximaal vermogen reden, dus ze hebben waarschijnlijk ook nog een paar tienden achter de hand. Het lijkt erop dat wij voor de plekken op de tweede startrij zullen meevechten. Maar je weet nooit wat er gebeurt. De banden zijn hier erg belangrijk. Als je de ‘sweet spot’ van de zachte band weet te vinden, kun gemakkelijk meerdere tienden vinden.”

Video: Samenvatting van de tweede F1-training in Singapore