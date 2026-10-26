Formule 1 GP van de Verenigde Staten

Russell haalt schouders op over strijd om P2 in F1-kampioenschap na lastige GP van de VS

George Russell heeft het belang van als tweede eindigen in het rijderskampioenschap terzijde geschoven nu Lewis Hamilton, Max Verstappen en Charles Leclerc dichterbij komen

Lydia Mee Ronald Vording

Gepubliceerd: 26 okt 2026, 09:53

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George Russell zegt dat als tweede eindigen in het Formule 1-kampioenschap bij de coureurs voor hem "niets betekent", nu Lewis Hamilton, Max Verstappen en Charles Leclerc allemaal dichterbij komen na de Grand Prix van de Verenigde Staten.

De Mercedes-coureur eindigde als achtste in Austin, nadat hij een tijdstraf van vijf seconden had gekregen voor het verlaten van de baan en het behalen van voordeel in een gevecht met Oscar Piastri van McLaren.

De Britse Mercedes-teamgenoot Kimi Antonelli won de race en staat nu op de drempel van de titel, maar de strijd achter hem is plotseling zeer spannend geworden.

Slechts één punt scheidt de als tweede geklasseerde Russell en de als derde geklasseerde Hamilton na de race op het Circuit of the Americas. Verstappen en Leclerc staan vierde en vijfde, op respectievelijk zes en negen punten achter Russell.

Gevraagd naar hoe belangrijk het voor hem was om de tweede plaats in de stand vast te houden, maakte Russell duidelijk dat zijn focus op het constructeurskampioenschap lag.

"Voor mij geldt: zolang we het constructeurskampioenschap winnen, is dat het belangrijkste", legde Russell uit. "Voor het team wil ik natuurlijk graag als beste van de rest eindigen, maar P2, P3, P5 zijn geen kampioenen, dus het betekent niets."

George Russell, Mercedes

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Russell had voorafgaand aan het raceweekend in Austin tegenover de media openheid gegeven over zijn mentaliteit ten aanzien van de titelstrijd dit seizoen, waarbij hij uitlegde dat zijn kijk op het kampioenschap "op en neer" was gegaan.

"Ik denk dat, wat mijn mentaliteit dit seizoen betreft, mijn kijk op het kampioenschap op en neer is gegaan", zei hij.

"Vroeg in het jaar, toen ik een grote puntenachterstand had, waren wat me 's nachts wakker hield mijn gebrek aan prestaties en de gedachte: 'Hoe ga ik mijn prestaties verbeteren?' Wat heb ik nodig van de auto? Wat heeft de auto nodig van mijn rijstijl?' In plaats van dat mijn kans misschien aan me voorbij zou gaan.

"En daarna kwam ik van 70 punten achterstand terug tot binnen 25 punten na Silverstone, waarna het gat weer groter werd, en toen gebeurde Bakoe. Dat voelde opnieuw behoorlijk groot voor mijn kansen.

"Een week later kreeg het weer een soort klap omlaag en werd er zout in de wond gestrooid met de gridstraf in Singapore. Dus dit seizoen heeft gewoon niet zo mogen zijn. Ik ben er niet verbitterd over.

"Dat ben ik niet. Ik zal terugkijken op de gebieden waarop ik het beter had kunnen doen en beter had moeten doen, in plaats van op dingen buiten mijn controle die tegen me hebben gewerkt. En ik zou zeggen: hoeveel pech ik ook heb tegengezien, er zijn net zoveel van mijn prestaties geweest die niet op het niveau waren waarvan ik weet dat ik het kan halen. Dus dat is de realiteit."

Foto's van F1 Grand Prix van de Verenigde Staten - zondag





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s

Formule 1

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