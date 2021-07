Russell betwijfelt of kwalificatierace goed is voor Williams

De Formule 1 gaat experimenteren met het format. De Britse Grand Prix op het circuit van Silverstone is aangewezen voor een kwalificatierace van zo’n 100 kilometer op zaterdag. De traditionele kwalificatie wordt daardoor verschoven naar vrijdagmiddag. In totaal worden dit jaar drie races met het nieuwe format afgewerkt, mogelijk om er in de toekomst verder mee te gaan. Russell verwacht echter dat het niet meteen in het voordeel gaat zijn van ‘Mister Saturday’, die in de kwalificaties vaak weet te stunten.

“In Silverstone gaan we nog meer publiek zien [dan in Oostenrijk] en ik weet zeker dat ze erg uitkijken naar de sprintrace, zeker als Engeland ook het EK voetbal nog gaat winnen, dus dat gaat een spektakel worden”, aldus Russell, die zo’n 140.000 toeschouwers gaat zien tijdens zijn thuisrace op Silverstone. “We hebben ook de sprintkwalificatie. Ik betwijfel of dat ons gaat helpen, we zijn normaal gesproken iets beter in een normale kwalificatie dan tijdens de race. Maar we moeten het een kans geven en misschien bevalt het wel heel goed. Het is voor iedereen nieuw, het is wat dat betreft ook een kans.”

Russell bracht Williams afgelopen weekend voor het eerst sinds de Italiaanse GP van 2018 weer in Q3. Het Mercedes-talent mocht vanaf de achtste plaats starten. Een week eerder kwam hij al tot de elfde plaats in de kwalificatie. In de races had hij het geluk echter niet aan zijn zijde. In de GP van Stiermarken haalde hij de finish niet door een motorisch probleem, afgelopen weekend werd hij in de laatste ronden verschalkt door Fernando Alonso.

De prestaties geven de Williams-kopman echter veel vertrouwen: “Ik voel me een met de auto en het team, we peuren echt alles uit dit pakket en dat is heel belangrijk", verklaarde hij bij Sky Sports F1. "Zeker op zaterdag staat de druk op de ketel, met een klein foutje ben je gelijk gezien. Dat zie je altijd terug in de race. Iedereen komt in een ritme en dan kom je ook op de plek waar je hoort. We doen het goed en de verschillen zijn klein. P12 in Frankrijk, P8 in de GP van Stiermarken voordat we uitvielen en nu de elfde plaats. In al die races haalden de topteams de finish.”