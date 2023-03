De constructeurskampioen van 2022 maakte tijdens de driedaagse F1-test niet alleen de meest betrouwbare indruk, ook de snelheid was goed. De coureurs gaven een goede indruk, Red Bull-topman Helmut Marko kon zijn tevredenheid niet verbergen. Hoewel de rangschikking in F1 op verschillende vlakken veranderd kan zijn ten opzichte van een jaar geleden, lijkt het er in ieder geval op dat Red Bull Racing haar positie aan de top vastgehouden heeft. Rudy van Buren is al een paar jaar betrokken bij het succesverhaal en staat sinds halverwege vorig jaar ook te boek als Red Bull F1 Simulator Test and Development Driver. Hij bracht de afgelopen maanden en weken veel tijd door in de simulator ter voorbereiding op het nieuwe seizoen en zat tijdens de wintertest ook in de virtuele RB19.

‘Vanaf de eerste meter waren we competitief’

Het is niemand ontgaan dat Red Bull de zaken goed voor elkaar heeft en dat is terug te zien in de sfeer in de fabriek in Milton Keynes. “Je ziet dat er kans is om weer een heel succesvol jaar te hebben”, zegt Van Buren in gesprek met Motorsport.com. “De eerste signalen wijzen daar wel op en dan bedoel ik niet dat we alles gaan winnen, maar vanaf de eerste meter met de nieuwe auto waren we competitief. Dat hoor je iedereen zeggen, je ziet het op de baan. Dat maakt hongerig. Andersom werkt het natuurlijk ook zo. Er zijn teams waar het er niet zo gunstig uitziet. Daar zie je beteuterde gezichten. Bij ons was het juist andersom. Het platform is goed, hier kunnen we op doorbouwen. Dat motiveert dit team alleen maar.”

Vanuit zijn rol als ontwikkelingscoureur in de sim draaide de F1-test voor een groot deel om het controleren van de correlatie. “Het is bij alle F1-teams zo, maar door het gebrek aan testdagen neemt het belang van de sim toe. Dus het belang dat de sim klopt is veel groter, daar zijn we twee dagen mee bezig geweest.” De conclusie dat Red Bull de voorbije winter goed werk geleverd heeft, durft Van Buren wel te trekken. “We kunnen een goede start maken en effectief is het altijd de vraag of wijzigingen aan de set-up die we doen in de sim ook werken op het circuit.” Belangrijk aandachtspunt bij de doorontwikkeling van de RB18 was het gewicht, maar dat veranderde gedurende het seizoen al. Voor 2023 lijkt alles veel meer in balans te zijn. “Het overgewicht zat aan de voorkant en dat was gunstig voor de stijl van Perez. Dit jaar zijn beide coureurs voorlopig heel blij. De auto is in balans, dat hoor je iedereen zeggen en je kunt het aan de onboards zien.”

Koffiedik kijken

Het is moeilijk te zeggen in hoeverre Red Bull daardoor klaar is voor het seizoen. De concurrentie heeft nog niet alles laten zien, maar het team van wereldkampioen Max Verstappen ook nog niet. Toch schuilt er achter de ogenschijnlijk soepel verlopen test ook weer gevaar: “Is het niet te netjes wat we laten zien? Moet het soms niet een beetje rauwer om echt snel te zijn? Dat is natuurlijk ook een stukje balans waar je naar zoekt. Komend weekend doen alle teams er nog een schepje bovenop”, weet Van Buren. “Ik denk dat de sfeer in het team over het algemeen wel zo goed is dat we competitief zullen zijn. Waar we precies staan weten we niet, want je kunt simpelweg niet weten wat de twee, drie concurrerende teams in de buurt doen. Maar het pakket lijkt goed.”

Het verbinden van conclusies aan de test is een lastige bezigheid, weet Van Buren. “Ferrari speelt een beetje verstoppertje, denk ik. Zeker over één ronde verwacht ik dat ze heel erg competitief zijn, puur als je kijkt naar de manier waarop die auto ligt tijdens zo’n ronde. De racepace leek nog niet heel indrukwekkend, maar dat is koffiedik kijken. Misschien reden ze met een set-up die niet werkte of gebruikten ze meer brandstof. Mercedes lijkt het nog steeds moeilijk te hebben, als je ziet wat ze op de laatste dag met de zachtste band deden. Ze waren serieus aan het duwen met de auto en qua tijd was het niet heel indrukwekkend.” Aston Martin werd na de test geroemd en werd door sommige insiders zelfs voor Mercedes gezet. “Het lijkt goed, maar hoe competitief zijn ze daadwerkelijk”, vraagt Van Buren zich af. “Dat zullen we dit weekend zien. Daarachter zit een vrij grote groep en springt er niet echt iets uit. McLaren lijkt redelijk moeizaam te gaan, de auto van Alpine lijkt onrustig. Dan heb je Haas en AlphaTauri nog. Die leken het redelijk onder controle te hebben, maar is het dan snel genoeg? Heel simpel: als je een auto neemt die goed ligt, maar te weinig downforce heeft, ziet het er op de baan goed uit, maar komt het er qua rondetijd niet uit.”

Het komende weekend moet blijken of Red Bull haar favorietenstatus kan bevestigen. Van Buren zal vanaf de zijlijn toekijken. Tijdens de tweede Grand Prix van het jaar in Jeddah neemt hij weer plaats in de simulator van het team.

Rudy van Buren werd vorig jaar in september aangekondigd als de nieuwe Red Bull F1 Simulator Test and Development Driver Foto: Red Bull Racing