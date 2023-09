Van Buren: Red Bull-problemen Singapore gelijk aan die van Monaco

Op het stratencircuit van Singapore was Red Bull Racing mijlenver verwijderd van de normale, ijzersterke vorm. De Oostenrijkse renstal maakte geen enkel moment aanspraak op de zege en zag de kans voor een clean sweep dit seizoen verdwijnen. Sterker nog, er stond zelfs geen enkele Red Bull-rijder op het podium. Dat het verval zo groot is, is opvallend te noemen. Viaplay-analist Rudy van Buren vertelt bij In de Slipstream dat hij deze problemen al aan had zien komen, zeker gezien het feit dat het in Monaco in eerste instantie ook niet goed ging.

"Ik denk dat hier de verhouding tussen krappe, langzame bochten en snelle stukken wat moeilijker lag, maar effectief was het niet zo anders", vergelijkt Van Buren de problemen in Monaco met die van Singapore. "In Monaco was het vooral de bottoming en de wispelturige achterkant en dat was hier net zo." Tijdens de race zagen we inderdaad dat beide coureurs moeite hadden om de RB19 in het rechte spoor te houden, wat volgens Red Bull-simcoureur Van Buren te verklaren is: "De Red Bull heeft moeite met de kerbstones en hobbels. Als je filmpjes hier zou bekijken dan ging Max [Verstappen] om de kerbstone heen, Ferrari's, Mercedessen en zelfs de McLarens reden er overheen. Dat is iets fundamenteels dat moeilijk is [voor Red Bull], maar dat is al een paar jaar zo, sinds dat dit autoconcept er is. Daar zijn ze nog niet bovenop." Ondanks dat het in Singapore niet wilde vlotten, ziet de analist wel dat de auto de rest van het seizoen wel goed te besturen is. "Op andere circuits zijn ze superieur."

Kees van de Grint haakt in op het verhaal van Van Buren. "Ik denk ook wat je zegt, het is het concept", vertelt de voormalig bandeningenieur van Bridgestone. "Aangezien Red Bull zo specifiek werkt aan de aerodynamica omdat ze die auto stil willen houden." Van Buren vult zijn collega aan: "Er is meer verlies in deze situatie. Als je een auto hebt die daarvan afhankelijk is en de vloer als het ware isoleert met de grond, verliest die minder bij een hobbel."