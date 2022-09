Nadat zijn McLaren-avontuur in 2018 ten einde liep, was Van Buren een interessante optie voor meerdere Formule 1-teams. Hij kwam terecht bij Red Bull Racing, waar de beide partijen een paar jaar aan elkaar snuffelden. Regelmatig kroop Van Buren in de simulator van het team, maar de energiedrankenfabrikant wedde op meerdere paarden. Het team had tot voor kort ook de beschikking over Juri Vips en routinier Sébastien Buemi. Vips vertrok en Buemi heeft met zijn eigen raceprogramma genoeg drukte. Bovendien werd Van Buren door verschillende partijen warm aanbevolen bij Red Bull, zo vernam Motorsport.com. Niet voor niets liet Helmut Marko recent in een interview met onze Duitse collega’s vallen: “Rudy van Buren rijdt in de Porsche Supercup en hij doet van die simraces met Verstappen, maar in de simulator is hij de beste.”

En die simulator is voor Formule 1-teams goud waard. Met het budgetplafond én het nieuwe technische reglement is het de beste manier om nieuwe onderdelen tegen een schappelijke prijs te ontwikkelen. Van Buren is bescheiden over zijn rol in het geheel. “Ik ben maar een klein puzzelstukje in het geheel”, zegt hij in gesprek met deze site. “Mijn werkzaamheden zitten vooral in het ontwikkelen van de auto en het zogenaamde track support. Tijdens de eerste en tweede vrije training van een F1-weekend zit ik al in de simulator om de correlatie met het circuit te checken, is het gevoel hetzelfde, zijn er problemen met de auto? Het is dan zaak om kijken of dat hetzelfde is als op het circuit. Uiteindelijk is het dan mijn taak om oplossingen te vinden die tijdens de meetings aangedragen worden en eventueel op zaterdag op het circuit gebruikt kunnen worden. In de winter zit de focus meer op de ontwikkeling van de auto.”

"Tot nu toe hebben we nog altijd een oplossing gevonden"

Formule 1-teams moeten schipperen met uitgaven om niet over het toegestane budget heen te gaan. De simulator heeft daardoor alleen maar een belangrijkere rol gekregen, merkt Van Buren. “Het is extreem belangrijk. Zeker met het budgetplafond is het virtuele ontwikkelen van bepaalde onderdelen, nog voor het geproduceerd wordt, echt belangrijk geworden. Juist vanwege de kosten. En dan heb je dit seizoen met het nieuwe technische reglement ook nog dat de teams eerst heel erg moesten zoeken naar de correlatie tussen de sim en het circuit. De downforce wordt op een hele andere manier gegenereerd, dat heeft ook weer invloed op de sim met de manier waarop het er ingebracht wordt en de werking van de sim. De sim is heel belangrijk en dan heb ik het niet meteen over mijn aandeel, maar over het algemeen: als tool voor een Formule 1-team is de simulator echt van groot belang. En dat heeft ze dit jaar bij Red Bull geen windeieren gelegd. In eerste instantie was het best hard werken om de correlatie op orde te krijgen, maar ik weet zeker dat het team erin geslaagd is. Als je meerdere jaren met een bepaald concept van een auto rijdt, dat is makkelijk in te regelen. Dit jaar zijn we van nul begonnen met de grip in de auto, dat is aan het begin best wel schroeven. Op het moment gaat het best wel goed en dat zie je ook aan de resultaten op het circuit. Als er een vrijdag is dat het wat moeizamer loopt op het circuit, is het tot nu toe meestal gelukt om een oplossing te vinden. Daar hebben we wel een paar oplossingen van gezien. En dan zijn er weekenden als Spa-Francorchamps, waar die auto echt vanaf de eerste meter als een kogel gaat.”

Rudy van Buren, Red Bull F1 Simulator Test and Development Driver Foto: Red Bull Racing

Bij Red Bull werd dit seizoen heel duidelijk dat Max Verstappen en Sergio Perez van mening verschilden over de auto. Dat had deels te maken met de eerste ontwikkelingsfase van vorig jaar in de simulator. Qua rijstijl is het verschil tussen beide Red Bull-rijders niet heel groot, maar voor Van Buren wel altijd iets om rekening mee te houden. “Dat is heel belangrijk, een bepaalde stijl heeft ook een bepaalde set-up nodig. Ik krijg videobeelden te zien, ik krijg hun feedback te horen en dan is het aan mij om me te verplaatsen in hun wereld. Wat heeft de rijder nodig? Dat geeft soms best wel wat hoofdpijn voor de eerste paar rondjes, je moet soms binnen een paar minuten switchen van de ene naar de andere rijder. Maar over het algemeen gaat dat gewoon goed, het went ook na verloop van tijd. Ze zitten qua stijl niet extreem ver uit elkaar. Het is wel een kwestie van aanpassing, maar dat is gewoon onderdeel van m’n werk om daar goed mee om te gaan.”

Pure winnaars

“Het zijn pure winnaars”, gaat Van Buren verder over de indrukken die hij tot nu toe van Red Bull Racing kreeg. “Red Bull heeft buiten de Formule 1 een imago dat past bij extreme sports, heel cool allemaal. Maar dat voel je daar intern ook. Van de styling van het pand tot de onderlinge verhoudingen met collega’s. Dat is compleet anders dan wat ik eerder meemaakte bij een Formule 1. Ik wil niet zeggen wat goed en fout is, maar het geeft wel een hele gave werksfeer. Voor mij is het wel een jongensdroom dat ik een puzzelstukje mag zijn in zo’n team en erbij mag horen. De foto’s zijn afgelopen zaterdag in de pitbox op Spa genomen, ik kan niet helpen dat ik daar toch heel trots op ben. Mijn aandeel is minimaal, het is een puzzelstukje, maar het is wel heel cool. Het maakt me trots dat het nu wereldkundig is.”

De Leeuwarder barst van de ambitie om zichzelf te verbeteren, maar denkt door zijn kennis van simulatoren ook Red Bull te kunnen helpen met het verfijnen van de simulator. “Ik wil vooral mezelf ontwikkelen tot een betere test- en ontwikkelingscoureur in de simulator. Er zijn altijd uitdagingen om de simulator nog beter te maken, daar zal ik me met mijn kennis buiten de Formule 1 om ook zeker op focussen. Ik wil heel graag beter worden in het samenwerken met de engineers, we kennen elkaar nu redelijk tot goed en dan begin je een bepaalde chemie op te bouwen dat je met minder woorden hetzelfde resultaat krijgt. Dat moet groeien, dat is aan het groeien en dat komt het eindresultaat ten goede. Daar gaat de ontwikkeling nu wel naartoe. Ik ben niet perfect, het team is niet perfect, maar je probeert die perfectie wel na te streven. Dat kost tijd, maar daar ga ik wel vol voor.”

Combinatie met eigen raceprogramma

Met nog eens twee raceprogramma’s en diverse ‘off-road’ uitstapjes heeft Van Buren een druk bestaan. Terwijl we na ons gesprek aan de koffie zitten, rekent Van Buren voor dat hij al dertien weekenden op rij op pad is. Hij racet voor Huber Racing in de Porsche Supercup, maar doet ook nog de Porsche Carrera Cup. “Dat is dit jaar nog wel te combineren, maar volgend jaar gaat er een streep door de Supercup”, weet Van Buren. “Red Bull is de eerste prioriteit in de zomer. Het betekent ook dat ik tijdens de Formule 1-weekenden die samenvallen met de Supercup in Milton Keynes beschikbaar ben om track support te doen. Volgend weekend met de Italiaanse Grand Prix doe ik beide. Op woensdag, donderdag en vrijdag ben ik in Milton Keynes en zaterdagochtend vlieg ik naar Italië om daar rechtstreeks de kwalificatie in te gaan met de Supercup. Maar dat is op de lange termijn geen doen. De Supercup stop ik na dit jaar dus mee, de Carrera Cup Duitsland is 50/50 en hangt af van het team en de sponsoren.”

Het dubbele programma in de Porsches is dit jaar nog te combineren, maar dat is vanaf volgend seizoen verleden tijd. Foto: Rudy van Buren

Daarnaast heeft Van Buren nog een voorliefde voor autosport op het onverharde. De Dakar Rally staat op het wensenlijstje, in het afgelopen jaar reed Van Buren al drie wedstrijden in een autocross-buggy. “Er komt gewoon niks in de buurt qua kick”, zegt hij met een glinstering in zijn ogen. Tijdens zijn eerste optreden in het NK Autocross, eerder deze maand in het Gelderse Toldijk, werd Van Buren direct derde in de finale. “Van het moment dat je op de voorstart staat dat je je billen bij elkaar knijpt omdat het best wel eng is, tot aan de kick van het rijden en de sfeer in de paddock. Mijn vader deed het vroeger ook, maar ik ben zelf grotendeels opgegroeid op asfalt. Het is een apart sfeertje, een aparte kick. Ik had er altijd een zwak voor gehad, nu heb ik de kans om het te doen. En zeg nu zelf: dat ik voor Red Bull kan werken en daarnaast nog een seizoen autocross of de Dakar kan rijden, dat is een droomscenario.”

Niet veel professionele coureurs hebben een dergelijke combinatie, maar het is wel mogelijk: “Johan Kristoffersson, de rallycrosser, heeft ook een jaar WTCR gereden en was meteen snel. Hij stapte in een Porsche en was meteen snel. Ik reed zelf een wedstrijd van het Nederlands kampioenschap Autocross in Toldijk en zat een week later weer in de Porsche op de Lausitzring. Dat was het beste weekend van het jaar. Het zit elkaar niet in de weg. Het is heel gaaf in de Porsches te racen, maar het is geen eindstation. Ik ben inmiddels dertig en fabriekscoureur word ik toch niet. Ik moet ook kijken waar mijn hart ligt en waar ik in de toekomst mee verder kan. Als dat in de combinatie is die ik net schets, dan is het mooi om te doen. De combi met Red Bull op het circuit en in de sim en daarnaast nog een off-road programma, dat maakt het juist heel gaaf. En zo’n kans moet je altijd pakken.”

Rudy van Buren reed eerder deze maand in Toldijk een ronde van het Eurol NK Autocross. Met succes, hij werd bij zijn NK-debuut direct derde in de finale. Foto: DeCrozz.nl