Op het circuit waar hij in 2016 zijn eerste Formule 1-race won, pakte Max Verstappen zondag alweer zijn veertigste overwinning in de koningsklasse. De coureur van Red Bull Racing was heer en meester tijdens de Grand Prix van Spanje, waarin hij alle ronden aan de leiding ging én ook de snelste raceronde reed. Doordat hij zaterdag al pole-position had gepakt, gaat het zevende raceweekend van 2023 de boeken in als een onvervalste grand slam voor Verstappen. Tel daarbij op dat hij ook de snelste tijd klokte in de drie vrije trainingen en je hebt een nagenoeg perfect weekend, zo zag ook Rudy van Buren.

"Ik denk dat dit de droomweekenden zijn. P1, P1, P1, P1, om het zo maar te zeggen", blikt de simulatorcoureur van Red Bull Racing in gesprek met Motorsport.com terug op de Spaanse Grand Prix. "Het eerste kwalificatiedeel [was hij niet de snelste], hoorde ik hem zelf zeggen in een interview, maar de auto doet het goed. Max zit blijkbaar heel goed in zijn vel en het pakket is gewoon goed. Dus ja, hoeveel beter kan het nog? Ja, niet. Dit is hem."

Het contrast tussen de weekenden van Verstappen en teamgenoot Sergio Perez kon eigenlijk niet groter. De Mexicaan kwam niet lekker uit de verf in de kwalificatie en moest door een eigen fout vanaf de elfde positie aan de race beginnen. Daar waar Verstappen verwachtte dat Perez op zondag nog wel naar de tweede plek zou kunnen komen, slaagde hij daar niet in. Uiteindelijk kwam de tweede man van Red Bull als vierde over de finish, achter Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en George Russell. Perez verklaarde na afloop dat het podium buiten bereik bleef doordat hij in de openingsfase niet genoeg risico had genomen.

Van Buren kan zich daar niet helemaal in vinden. "Als we het voorbeeld van Max nemen in Miami: die deed dat ook niet. En hij vinkte ze daarna wel een voor een af", concludeert hij. De inhaalrace van Perez maakte dan ook geen enorme indruk op hem. "Er waren een paar goede acties, maar sommige duurden ook gewoon te lang. [Hij wachtte] tot het kon of het gebeurde. En ja, dan kom ik weer op het chauvinistische deel: ik denk dat als het andersom was geweest, dat Max wel naar P2 had kunnen komen."

Voorsprong riant, maar er kan van alles gebeuren

Perez leek lange tijd wel met het extra punt voor de snelste raceronde aan de haal te gaan, maar in de slotfase snoepte Verstappen deze toch nog van hem af. Dat deed hij op een moment dat hem werd gevraagd om geen risico's te nemen, nadat hij al een waarschuwing voor track limits had gekregen. Van Buren zag dat met plezier aan. "Boys will be boys. Je hoort het al aan het praten en GP [Gianpiero Lambiase, Verstappens race-engineer] weet het ook. Het is toch een spelletje heen en weer", zegt Van Buren, die weet dat Red Bull ervaring heeft met dergelijke situaties. "Dat was in de Vettel-jaren precies hetzelfde. 'Nee, gaan we niet doen.' 'Ik versta je niet goed.' En het toch doen. Zolang ze het onder controle hebben, is dit gewoon lachen."

Die controle lijkt Verstappen na de GP van Spanje helemaal te hebben in het kampioenschap. Zijn voorsprong op Perez bedraagt inmiddels 53 punten en dus heeft hij de regie stevig in handen, zo ziet Van Buren. "Effectief is het gat twee volledige overwinningen plus de snelste ronde. Alleen is het seizoen ook nog lang. Er kan van alles gebeuren. Zijn twee uitvalbeurten dan veel? Nee, ook niet", aldus Van Buren. "Het kan ook tegenzitten waardoor het gat wel in één keer weg is. Maar het pakket is goed, en wat ik in het begin al zei: Max zit blijkbaar heel goed in zijn vel. Dat zie je aan alles. Dus ja, hij staat er gewoon goed voor."

Is Mercedes nu het tweede team in de pikorde in de Formule 1? En moeten Aston Martin en Ferrari zich zorgen maken na de ietwat tegenvallende Spaanse Grand Prix? Dit en meer bespreken we in een gloednieuwe F1-terugblik met Rudy van Buren. Bekijk de video bovenaan het artikel.