Van Buren: Hamilton had F1-race Austin kunnen winnen

De Formule 1-race in Austin was opnieuw een prooi voor Max Verstappen, al ging hem dat verre van eenvoudig af. Remproblemen teisterden zijn race, waardoor Lewis Hamilton richting het einde van de Grand Prix nog aardig in de buurt kwam. Mercedes-teambaas Toto Wolff zei - nog voordat de diskwalificatie van Hamilton bekend werd - dat er meer in had gezeten. Rudy van Buren laat in gesprek met Motorsport.com weten dat hij het daarmee eens is. Op de vraag waar Mercedes het heeft laten liggen, antwoordt de Red Bull Racing-simcoureur: "Ze hebben te lang vastgehouden aan de mogelijke eenstopper."

Uiteindelijk bleek dat die strategie niet werkte en werd Hamilton toch overgezet naar een tweestops-strategie. "Als ze dat plan [de eenstopper] drie à vier ronden eerder opzij hadden gegooid, dan was hij er in mijn ogen voor het einde bij gekomen", vertelt Van Buren. "En met de remproblemen die er waren bij Max en het gebrek aan vertrouwen daardoor, denk ik dat hij [Hamilton] er ook wel langs was gekomen." Uiteindelijk kwam de Engelsman net iets meer dan twee seconden tekort.

Tijdens de race was Hamilton wel één van de smaakmakers. De recordkampioen liet een goede pace zien en kon het niveau van Verstappen goed matchen. Van Buren vindt dan ook dat de oude Hamilton er weer is. "We hoorden een klein beetje 'Ik heb het zwaarder' over de radio, om het voorzichtig te zeggen, maar tegelijkertijd is het wel een goede prestatie", aldus de Viaplay-analist. "Russell lag 23 seconden achter hem. En ja, Russell had verkeer, maar het zal allemaal wel. Het is een tendens die aan het ontstaan is op dit moment, dat Hamilton hem bijna elk weekend te pakken heeft qua pace."

Van Buren kan wel genieten van de in betere vorm stekende Hamilton. "Ik vind het gaaf, je ziet die vechtlust terugkomen", noemt de coureur. "Daar komt wel bij, wat ik net al zei, die 'Oeh Bono, het is moeilijk...'." Maar ondanks de klaagzang over de radio wist Hamilton een sterke race te rijden: "Uiteindelijk is de prestatie er wel. Hij had de race kunnen winnen. De strategie heeft hij niet in handen. En wat hij moest doen, heeft hij gedaan. Dus: sterk."



Benieuwd hoe Van Buren naar de boordradio's tussen Verstappen en zijn engineer kijkt? En wat vindt de simrijder ervan dat Carlos Sainz - zonder controles door de FIA - met een beker naar huis ging? Dit en meer bespreken we in het video-interview dat bovenaan dit artikel te bekijken is.