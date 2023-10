Ondanks al zijn remproblemen tijdens de F1-race in Austin, was het Max Verstappen die met zijn Red Bull redelijk onbedreigd de race wist te winnen. Pas tegen het einde van de Grand Prix kwam Lewis Hamilton in de Mercedes iets dichterbij, maar echt voor problemen zorgde de Brit niet meer. Rudy van Buren blikt in gesprek met Motorsport.com terug op de race, beginnend met de geprikkelde boordradio's tussen Verstappen en race-engineer Gianpiero Lambiase. "Die begonnen overigens niet geprikkeld", vertelt Van Buren. "Het stapelt op. Het begon met 'Mate, can you please not talk under braking'. Toen gebeurde het nog een keer en stapsgewijs werd het iets meer geprikkeld."

De simcoureur bij Red Bull Racing kan begrip opbrengen voor de gefrustreerde reactie van Verstappen. "Vanuit zijn kant, als je geen vertrouwen hebt in de remmen... Dat is zo ongelooflijk moeilijk. [Zeker] bij een baan als deze waar er zones zijn waar je zo hard op de remmen moet, dan blokkeer je een keer, verrem je je een keer. Het is natuurlijk gewoon vertrouwen dat wegbrokkelt. Als je dan gestoord wordt in zo'n spanningsboog, dan kan dat in het verkeerde keelgat schieten", noemt Van Buren, die overigens niet verwachtte dat het probleem Verstappen de race had kunnen kosten. "Ik denk dat de situatie onder controle was, anders zouden ze hem niet laten rijden. Maar als het gevoel en vertrouwen er niet is, dan mis je ook wat aan rondetijd."

Verstappen is niet de enige die weleens tegen zijn engineer uit de slof schiet. Zo is bijvoorbeeld Yuki Tsunoda geregeld over de rooie te horen over de boordradio. Volgens Van Buren is het logisch dat de coureurs gefrustreerd raken tijdens de race. "Er zit zoveel adrenaline in die jongens, ze zijn zo in het heetst van de strijd bezig. Dat moet er op een bepaalde manier gewoon uit. Na die tijd is het ook gewoon klaar."

Benieuwd hoe Van Buren naar de sterke race van Lewis Hamilton kijkt? En wat vindt de coureur eigenlijk van het feit dat Carlos Sainz nu een podiumfinish heeft, zonder te zijn gecontroleerd door de FIA? Dit en meer bespreken we in het video-interview dat bovenaan dit artikel te bekijken is.