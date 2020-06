Barrichello: “Sainz zal zichzelf in toom moeten houden"

Barrichello weet hoe het is om voor Ferrari uit te komen. De 48-jarige Braziliaan was zelf van 2000 tot en met 2005 actief voor de Scuderia. Als tweede rijder naast Michael Schumacher pikte hij negen Grand Prix-overwinningen mee. In totaal stond hij in die periode 55 keer op het podium.

Carlos Sainz Jr. is na dit jaar de volgende naam die deel uit gaat maken van de rijke Ferrari-historie. De Spanjaard werd vorige maand gepresenteerd als de opvolger van viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel, die besloten heeft te stoppen bij het team uit Maranello. Sainz heeft een meerjarige deal getekend bij Ferrari.

Dat er zo vroeg al coureurs bevestigd worden voor het volgende seizoen - McLaren heeft Daniel Ricciardo ook reeds aangekondigd voor 2021 - vindt Barrichello maar vreemd. Er moet per slot van rekening nog een heel seizoen worden afgewerkt in 2020. “Ik vind het gek dat je al je plannen voor de toekomst bekendmaakt, terwijl je nog een jaar te gaan hebt”, zegt Barrichello in een interview met Motorsport.com. “Dat is in je hoofd niet makkelijk om te managen. Het is erg zwaar om ergens aan het werk te zijn, terwijl je daar gevoelsmatig al niet meer thuishoort.”

Sainz liet gelijk na zijn bekendmaking weten zijn periode bij McLaren sterk af te willen sluiten. Maar dat is volgens Barrichello gemakkelijker gezegd dan gedaan. “Hij is er mentaal en fysiek klaar voor”, zegt Barrichello over Sainz’ switch naar Ferrari. “Maar hij zal zichzelf in toom moeten zien te houden. Hij kan niet wachten om daar aan de slag te gaan. Ik zou hem adviseren om iets te gaan doen waarmee hij zijn gedachten kan sturen. Meditatie heeft altijd goed voor mij gewerkt. Als je bezig bent met je toekomst, dan brengt dat een bepaalde spanning met zich mee. Door te mediteren kun je ervoor zorgen dat je in het heden blijft leven.”

