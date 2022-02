Deze vier F1-races zendt RTL Duitsland in 2022 uit op het open net

De Formule 1-races waren in Duitsland jarenlang te volgen via RTL Duitsland. Ook vele Nederlanders maakten daar met plezier gebruik van, doordat de zender gratis ontvangen kan worden in de meeste Nederlandse huishoudens. Begin 2021 raakte RTL de F1-uitzendrechten echter kwijt aan betaalzender Sky, waardoor de sport ook bij onze oosterburen grotendeels achter de decoder is beland. Wel slaagde RTL erin om een sublicentie te bemachtigen bij Sky, waardoor er toch vier races werden uitgezonden op het open net.

Dat gaat ook in 2022 weer gebeuren, want opnieuw hebben RTL en Sky de afspraak gemaakt dat eerstgenoemde vier races mag uitzenden op het open net. Inmiddels is duidelijk welke races door RTL worden uitgezonden. De Grand Prix van Emilia-Romagna op Imola is op 24 april de eerste race, gevolgd door de Britse Grand Prix op 3 juli, de Nederlandse GP op 4 september en tot slot de Braziliaanse Grand Prix op 13 november. Voor de uitzendingen maakt RTL gebruik van de bekende namen. Zo is Kai Ebel opnieuw de pitreporter en geven Heiko Wasser en Christian Danner commentaar.

De door RTL uitgezonden races zijn ook in Nederland gratis te zien op televisie. Tot afgelopen jaar waren alle F1-races gratis te volgen voor klanten van Ziggo, dat via Ziggo Sport de uitzendrechten in handen had. In 2022 neemt streamingdienst Viaplay de uitzendrechten over en verdwijnt de sport voor iedereen achter de betaalmuur. Wel kunnen klanten van kabelaars KPN, Ziggo en T-Mobile Viaplay als extra pakket aan hun abonnement toevoegen, daarnaast is het mogelijk om je rechtstreeks bij Viaplay te abonneren op de streamingdienst. Voor de Grand Prix van Nederland heeft het bedrijf een deal gesloten met de NOS, dat deze race op het open net gaat uitzenden.