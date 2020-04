Brawn en Brown trots op Formule 1-medewerkers

De Formule 1-teams hebben de afgelopen weken op last van de FIA de fabrieken moeten sluiten, maar veel teams zijn overgegaan op de productie van medische hulpmiddelen en apparatuur zoals ventilatoren voor beademingsmachines. Ook de ingenieurs van de Formule 1-organisatie zelf waren bij dat project betrokken.

“Ik ben vreselijk trots op de mensen die aan dat project hebben bijgedragen”, zegt Brawn in de vodcast van Sky Sports. “Van onze kant is Pat Symonds de belangrijkste man geweest. We hebben natuurlijk als F1-organisatie geen grote productiecapaciteit, maar Pat heeft met een paar anderen bergen werk verzet.”

Brawn heeft ook complimenten voor Mercedes, het team waarvan hij een paar jaar geleden nog leidinggevende was: “Mercedes HPP [High Performance Powertrains] heeft los van de anderen een beademingsapparaatje ontwikkeld dat zeer nuttig lijkt te zijn bij eerste hulp.”

Ook McLaren draagt zijn steentje bij, vult CEO Zak Brown in de vodcast aan: “We hebben zo’n honderd medewerkers die aan het project werken. Maar het totale aantal mensen dat er vrijwillig bij betrokken is, is vele malen groter: het zijn lokale bewoners [van Woking], mensen van het team, maar ook buren en familieleden. Dit soort situaties maakt iedereen sterker, ze werken samen, vormen banden. Het is geweldig om te zien.”