Brawn legt uit wat wel en niet werkte onder nieuwe F1-regels 2022

De tendens van de afgelopen jaren was dat het steeds moeilijker werd in de Formule 1 om andere auto's te volgen en in te halen. Daar wilde de koningsklasse maar wat graag verandering in brengen met de nieuwe technische reglementen. Die hadden in 2021 geïntroduceerd moeten worden, maar uiteindelijk werden de regels in 2022 voor het eerst gebruikt. Om ervoor te zorgen dat de auto's onder het nieuwe reglement beter met elkaar konden strijden en de onderlinge verschillen kleiner zouden worden, is er jarenlang gewerkt aan het optimaliseren van de regels. Die hebben tot op zekere hoogte effect gehad, want in sommige races bleek dat het uitvechten van duels veel beter mogelijk was dan voorheen.

Tegelijkertijd kwam het veld niet per se dichter bij elkaar, wat geïllustreerd werd door de dominantie van Red Bull Racing. Na de zomerstop was al duidelijk dat het team met beide wereldtitels aan de haal zou gaan. Tegelijkertijd bleek het racen niet op ieder circuit beter te zijn geworden en dus erkent Ross Brawn dat het niet allemaal perfect was. De uittredend sportief directeur van F1 weet echter ook dat het schier onmogelijk is om alles precies zo te krijgen zoals gehoopt. Daarom is hij in grote lijnen dan ook tevreden met wat de nieuwe regels hebben opgeleverd.

"Ik denk dat ik het een acht of negen op een schaal van tien geef. Dat is ook ongeveer waar we wilden uitkomen", antwoordt Brawn op een vraag van Motorsport.com over het cijfer dat hij op de werking van de nieuwe regels plakt. Hij ziet echter ook enkele dingen die de koningsklasse achteraf anders had moeten aanpakken. "Je herinnert je misschien nog wel dat er een moment was dat de teams vonden dat de regels te restrictief waren en dat alle auto's er hetzelfde uit zouden zien. Onder druk hebben we daarom wat dingen versoepeld en meer vrijheid gegeven op sommige vlakken. Het gevolg daarvan is geweest dat het werd uitgebuit! Maar dat is de Formule 1, je weet dat dit gaat gebeuren."

Naar porpoising toe gezogen

Met de terugkeer van grondeffect in 2022 kregen de F1-teams ook te maken met het fenomeen porpoising, wat uiteindelijk een van de gespreksonderwerpen van het seizoen werd. Met name Mercedes werd hard getroffen door het fenomeen. De mate waarin porpoising de kop op stak hadden Brawn en de zijnen niet zien aankomen, maar op wat gestuiter had het team van F1 en de FIA wel gerekend. Dat sommige teams behoorlijk leden onder het gehobbel, is volgens Brawn deels ook te wijten aan de teams zelf. Zij probeerden verbeterde prestaties na te jagen die er in theorie wel waren, maar die in werkelijkheid niet behaald konden worden.

"Een auto met grondeffect kan al stuiteren vanwege het concept zelf. Degenen die dat jaren geleden al meemaakten, waren zich daar mogelijk meer bewust van hoe je dat moet aanpakken. Dat geldt voor Adrian Newey in het bijzonder, hun auto had amper problemen", legt Brawn uit. "We weten allemaal dat een auto met grondeffect niet heel stijf en dicht bij de grond kan rijden. Dat is te riskant. Volgens mij werden enkele teams er in gezogen om te kijken hoeveel snelheid er te vinden was als de auto hard afgeveerd en zo dicht mogelijk bij de grond reed. Maar dat werkt niet in de echte wereld." En doordat sommige teams het ontwerp van hun auto daarop hebben gebaseerd, denkt Brawn dat diverse teams moeite hadden om de problemen te verhelpen. "Maar ik denk dat iedereen nu een goed compromis gevonden heeft. We hebben de regels niet veranderd en er is nu amper porpoising. Dat was een opstartprobleempje en leidde ietwat af, en dat is jammer."

Dichter bij elkaar kunnen rijden

Het grote doel van de nieuwe reglementen was natuurlijk om het voor coureurs makkelijker te maken om andere auto's te volgen. Dat zou dan ook moeten leiden tot meer inhaalacties. Met 30 procent meer inhaalacties lijkt dat op papier gelukt, maar toch vonden coureurs niet dat er een verschil van dag en nacht was ten opzichte van 2021. Sebastian Vettel vroeg zich zelfs af of dit het harde werk allemaal waard was. Dat is volgens Brawn absoluut het geval. Zonder actieve aerodynamica is het in zijn ogen onmogelijk dat een raceauto achter een voorganger even snel is als in vrije lucht.

Wel zijn er enkele onderbelichte ingrepen geweest die hebben geholpen om de kwaliteit van het racen te verbeteren. "Er wordt niet veel over gezegd over het downforceverlies als je naast een andere auto rijdt. We denken aan auto's die achter elkaar rijden, maar we wisten niet welke impact het naast elkaar rijden had. Daar kwamen we achter toen we aan de slag gingen en modellen creëerden waarin twee auto's in de buurt van elkaar reden", wijst Brawn de eerste ingreep toe. "Als een coureur een krappe lijn probeert te houden en ineens wijder gaat omdat er een andere auto naast komt rijden, dan verliest die dus downforce. Daar waren we ons eerst niet zo van bewust. Met deze auto's gebeurt dat veel minder."

Het gevolg is dat de coureurs er veel meer vertrouwen in hebben dat er geen vreemde dingen gebeuren in wiel-aan-wiel gevechten, vermoedt Brawn. Dat leidt weer tot een punt waar coureurs tevreden over waren, namelijk dat de auto's zich veel voorspelbaarder gedroegen zodra er wat downforce verloren ging. "De balans verandert niet drastisch. Je verliest dus wel wat downforce, maar je weet hoe de auto gaat reageren", aldus de uittredend sportief directeur van F1. "Je krijgt dus niet de over- of onderstuur, oftewel de onvoorspelbaarheid die je vorig jaar nog had."

Toch vindt Brawn niet dat de auto's van 2021 en 2022 direct met elkaar vergeleken mogen worden. "We mogen niet vergeten dat de vorige generatie auto's slechter en slechter werd. Dat zou zo doorgaan als we niet waren overgestapt op de nieuwe reglementen", aldus Brawn. "Dus wie weet hoe het in 2022 was geweest als we met de vorige regels door waren gegaan? En wie weet hoe het dan in 2023 was geweest? We hebben dus niet alleen een betere richting gevonden, maar we hebben ook een einde gemaakt aan de weg richting auto's waarmee niet te racen valt."

Een nieuwe mindset

Wat betreft Brawn is het grootste succes van de nieuwe reglementen niet zichtbaar geweest op de baan. Dat is namelijk de impact die het gehad heeft op de manier waarop de reglementen worden opgesteld. "Het is een groot succes geweest. Wat ik belangrijk vind, is dat de vraag 'hoe goed kan je met deze auto's racen?' nu heel hoog, zo niet bovenaan de lijst staat bij toekomstige regelwijzigingen", concludeert Brawn. "Dat hebben we zo nu en dan gezien op de baan, maar ook objectief in de data. Zelfs sceptici die zich afvroegen of dit het waard was, erkennen dat het nu veel beter is dan hoe het was."