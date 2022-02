Voorafgaand aan het Formule 1-seizoen 2022 zijn de technische reglementen grondig op de schop gegaan. De teams hebben hierdoor een geheel nieuwe auto moeten ontwikkelen, waarbij onder meer het grondeffect na veertig jaar afwezigheid terugkeert. De reden achter deze forse veranderingen is helder, want de coureurs moeten elkaar hierdoor makkelijker kunnen volgen en inhalen. Daarnaast hebben de ontwerpers minder creatieve vrijheid gekregen dan in eerdere technische reglementen door het toegenomen gebruik van gestandaardiseerde onderdelen.

De hoop is dat dit de teams dichter bij elkaar brengt, maar Ross Brawn benadrukt dat dit niet per se voor een verandering in de pikorde gaat zorgen. “Ik denk eerlijk gezegd niet dat de reglementen de algemene volgorde drastisch gaan veranderen. Wel denk ik dat alles een stuk dichter bij elkaar zit en denk ik dat enkele teams uit de middenmoot zich in de strijd vooraan kunnen mengen, dat we een grotere groep competitieve teams hebben”, wordt de F1-sportief directeur geciteerd door F1.com. Brawn erkent dat de afgelopen jaren op voorhand al duidelijk was dat de overwinning naar een coureur van Mercedes of Red Bull Racing zou gaan, mits er geen rare dingen gebeurden.

“Maar we zijn nu gezegend met een aantal geweldige coureurs. Lando Norris, de Ferrari-coureurs, George Russell in de Mercedes. Zij kunnen ons een geweldig seizoen geven en als drie of vier van hen de strijd met elkaar aangaan, is dat nog beter”, vervolgt Brawn, die optimistisch gestemd is voor het F1-seizoen 2022. “Ik denk dat de goede teams het altijd goed doen, zij hebben de ervaring en expertise. En hoewel ik het graag zou zien, denk ik niet dat teams die verder naar achteren zaten dit jaar ineens kunnen domineren. Tenzij het een ongebruikelijke race is, willen we zo’n shock eigenlijk ook niet. Dat suggereert dat het willekeurig is geworden en dat kan niet het geval zijn. Het moet een meritocratie blijven.”

Samen met het in 2021 ingevoerde budgetplafond moeten de nieuwe technische reglementen het speelveld voor alle teams gelijker maken. Brawn verwacht dus niet dat teams als Williams en Haas in 2022 ineens een grote sprong maken richting de top, maar wel moet het hele veld in elkaar schuiven. “Ieder besluit dat we hebben genomen, is met het idee geweest dat we succes bereikbaarder willen maken voor meerdere teams”, aldus Brawn. “Ook willen we een spannendere competitie hebben in de toekomst, terwijl het tegelijkertijd een meritocratie blijft waarin de beste teams nog altijd winnen.”