Brawn verbaasd dat Mercedes Red Bull niet probeerde te verrassen

Mercedes stuurde de coureurs zondag de baan op met verschillende strategieën, maar de regerend kampioenen slaagden er desondanks niet in om Max Verstappen echt het vuur aan de schenen te leggen. Toen de Nederlander achter Valtteri Bottas kwam, had hij maar een paar ronden nodig om de Fin te verschalken. Daarna was het in principe een gelopen koers.

Brawn suggereert in zijn column dat Mercedes nog een truc uit de hoge hoed had kunnen toveren door Lewis Hamilton nog voor een derde stop naar binnen te halen, waardoor Verstappen opnieuw had moeten reageren. “Max had de controle, maar er waren toch momenten dat je dacht dat Lewis terug zou komen”, aldus Brawn in zijn column de officiële Formule 1-website. “Ik dacht dat er op twintig ronden voor het einde nog een kleine mogelijkheid was waar Mercedes had kunnen besluiten om voor een derde stop te gaan en over te stappen naar de softs. Dan zou het echt nog losgebarsten zijn. Ik weet niet zeker wie er dan gewonnen had, maar in die twintig ronden zou hij substantieel sneller zijn geweest op de softs dan Max op zijn oudere banden. Ik vond het verrassend dat ze dat niet probeerden aangezien inhalen lastig was, ze hadden bovendien weinig te verliezen. Red Bull had in een dergelijk scenario moeilijk kunnen reageren omdat het gat van Max twee seconden was, met een beetje verkeer en een outlap op softs had het anders kunnen uitpakken.”

Brawn was onder de indruk van de manier waarop Verstappen het hele weekend presteerde in Zandvoort. Voor 70.000 uitzinnige Nederlanders was hij op zondag uiteindelijk heer en meester. “Max is een rustige gast, zelfs met de druk van de titelstrijd”, vervolgde Brawn. “We zagen dat aan het begin toen hij jong was en veel leerde. Hij maakte fouten, maar leerde steeds weer en inmiddels is hij heel compleet. Hij reed een foutloos weekend, ik kan me niet bedenken dat hij ook maar iets fout heeft gedaan. Dit soort omstandigheden [met al die fans] zijn voor sommige coureurs een enorme afleiding. Met deze mate van support, plus de spanning en de focus op zijn persoon had dit heel makkelijk fout kunnen lopen. Hij ging er geweldig mee om. Het was een briljante prestatie en het is terecht dat hij weer bovenaan in het kampioenschap staat.”