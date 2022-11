Brawn stopt als sportief directeur F1 en gaat met pensioen

Toen Liberty Media in 2017 eigenaar werd van de Formule 1, werd topman Bernie Ecclestone vervangen door CEO Chase Carey en financiële man Sean Bratches. Doordat beide mannen geen eerdere ervaring in de koningsklasse hadden, haalden zij Ross Brawn erbij als zeer ervaren sportief directeur. Onder zijn leiding werd onder meer gewerkt aan het fors veranderde technische reglement en werden diverse sportieve veranderingen doorgevoerd, zoals de komst van sprintraces. Na zes jaar vindt Brawn het echter welletjes geweest. In september kondigde hij al aan dat hij het eind 2022 rustiger aan wil doen en kort na de seizoensfinale in Abu Dhabi kondigt hij zijn pensioen aan.

"Alles wat ik de laatste jaren heb gedaan, vond ik geweldig", trapt Brawn af in zijn column voor F1.com. "Ik wilde al geen onderdeel meer zijn van een team, dat ben ik al lang genoeg geweest! En dit was het enige dat mij nog had kunnen aanspreken. Ik heb het geluk gehad dat Liberty mij de kans gaf en ik heb het met plezier gedaan. Nu is het juiste moment om met pensioen te gaan. We hebben het meeste werk gedaan en zitten nu in een periode van consolidatie. In 2026 komt er een nieuwe auto, maar dat duurt nog vier jaar. Dat vind ik best ver weg, dus het is beter dat de volgende groep mensen het stokje overneemt. Ik denk dat ik F1 op een goede manier achterlaat."

Tevredenheid over veranderingen in afgelopen zes jaar

De carrière van Brawn in de autosport begon in 1976, toen hij aan de slag ging voor March Engineering. Via Williams, Haas Lola, Arrows en het sportscar-team van Jaguar kwam hij in 1991 bij Benetton terecht, waar hij als technisch directeur zijn eerste drie wereldtitels pakte. Daarna volgde bij Ferrari een ongekende succesreeks met elf wereldtitels tussen 1999 en 2004, waarna hij in 2008 bij Honda aan de slag ging. Dat team kocht hij begin 2009 op, om daarna als Brawn GP beide wereldtitels te winnen. Toen het team in 2010 over ging in Mercedes, bleef Brawn nog aan tot eind 2013. Daarna verdween de 68-jarige Brit drie jaar uit F1, om in 2017 dus terug te keren als sportief directeur van de koningsklasse.

"Liberty wist het een en ander van de financiën achter F1, maar ze wisten toen ze aan boord kwamen niet zoveel over F1 als sport en die kant van de bedrijfsvoering. Ze waren slim genoeg om Chase Carey aan het roer te zetten. Hoewel hij geen ervaren F1-veteraan was, had hij het zakelijke en de sport snel door", blikt Brawn terug op zijn aanstelling. "Ik werd door Liberty benaderd als iemand met F1-ervaring, iets wat ze aanvankelijk nodig hadden. Ik had interesse, maar alleen als we de ontwikkeling van de sport vanuit een ander perspectief konden aanvliegen - hoe kunnen we het racen verbeteren? Daarin zijn we denk ik geslaagd. We hebben een geweldig team opgebouwd en ik ben tevreden met wat we hebben bereikt."

Nu vindt Brawn het echter welletjes geweest. "Ik heb van iedere minuut van mijn 46 jaar durende carrière genoten en ik heb het geluk gehad dat ik met veel geweldige teams, geweldige coureurs en geweldige mensen heb samengewerkt. Ik zou er niks aan willen veranderen. Iets wat wel vast staat, is dat ik het niet had kunnen doen zonder de steun van mijn vrouw en familie", zegt Brawn. "Ik ga de Formule 1 nu vanaf de bank bekijken, waarbij ik juich en scheld als een F1-fan. Ik ben tevreden dat de sport er goed voor staat en zo'n fantastische toekomst voor zich heeft."