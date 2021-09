Brawn steunt Norris: “Hier wordt hij een sterkere coureur van”

Het F1-weekend op Sochi Autodrom verliep aanvankelijk bijzonder voorspoedig voor Lando Norris. Op zaterdag verzekerde hij zich van zijn eerste pole-position. Een dag later verloor hij de leiding bij de start, om die in ronde 13 te heroveren. Daarna leek er lang niets aan de hand voor de Brit, totdat het in de absolute slotfase van de race begon te regenen. Norris wilde geen pitstop voor intermediates maken en dat kwam hem uiteindelijk duur te staan. Twee ronden voor het einde bleek doorrijden onmogelijk op slicks en kwam hij alsnog de pits in. Meer dan de zevende positie zat er daarna niet in.

De keuze om door te rijden is volgens Ross Brawn geen vreemde. “Ik heb ook in die situatie gezeten dat je een belangrijke strategische beslissing wil nemen”, schrijft hij in zijn column voor Formula1.com. “Ik heb races gewonnen door te blijven rijden, maar ook races verloren. Een goed voorbeeld is toen Rubens Barrichello de Duitse Grand Prix van 2002 won voor Ferrari. Wij stonden erop dat hij naar binnen kwam en hij zei ‘absoluut niet’ – hij bleef rijden en won de race.”

Begrip voor niet willen afstaan van leiding

Het feit dat het circuit in Sochi aanvankelijk half nat en half droog was, maakte de beslissing nog lastiger. Ook Lewis Hamilton, bij het begin van de regenbui de nummer 2 in de race, twijfelde of hij wel moest stoppen. Wel zat de Mercedes-coureur in een betere positie, meent Brawn. “Als je de race leidt, wil je dat niet opgeven. En als je vooraan rijdt, dan heeft de nummer 2 een veel makkelijkere beslissing omdat hij niets te verliezen heeft. Of hij blijft buiten en doet wat degene vooraan doet, of hij neemt een gok en is waarschijnlijk niet slechter af dan in eerste instantie.”

Dat Hamilton uiteindelijk naar de pits kwam, was ook te danken aan de informatie die Mercedes hem gaf. Zij stelden dat het harder ging regenen, terwijl Hamilton zich prima voelde op de band waarop hij reed. Norris kreeg die informatie niet van McLaren en werd ook niet overruled door zijn team toen hij buiten wilde blijven. Had McLaren dat anders moeten aanpakken? “Een coureur zit in een bubbel, hij ziet niet wat er gebeurt”, beargumenteert Brawn. “In dit geval zou ik zeggen dat het 60/40 is in het voordeel van het team dat een besluit neemt, maar het is zo moeilijk omdat je de leiding in de race niet wil opgeven.”

"Kalmte indrukwekkend"

Met zijn zevende plek scoorde Norris nog wel enkele punten in Rusland. Een schrale troost, evenals het feit dat de fans hem uitriepen tot ‘Driver of the Day’. Ook Brawn ziet de Brit als de coureur van de dag. “Luisterend naar zijn radio als het team hem iets vertelde, was zijn kalmte indrukwekkend. In de afgelopen jaren is hij met sprongen vooruit gegaan”, stelt Brawn. “Lando zal hieruit komen en een sterkere coureur worden. Er zal zoveel door zijn hoofd zijn gegaan, inclusief het feit dat hij zich in de kwalificatie beter wist te redden dan wie dan ook. Ik begrijp waarom hij zo aandrong bij het team.”

