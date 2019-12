Brawn reageert op kritische geluiden over F1-sprintrace

F1-eigenaar Liberty Media voert al enige tijd gesprekken met teams en de FIA om te experimenteren met de kwalificatie. Zo zou er een sprintrace met een omgekeerde startvolgorde kunnen komen. De heren Hamilton en Vettel gaven hun ongezouten mening na de kwalificatie voor de Grand Prix van Singapore en schoten het voorstel af met het veelzeggende woord ‘bullshit’. Bovendien stelde Vettel dat het een ‘compleet verkeerde aanpak’ is om de Formule 1 op een positieve manier te veranderen.

In de traditionele Media Pass reageerde Brawn op de uitspraken van ‘diverse coureurs en analisten’. “Om de situatie te verduidelijken en miscommunicatie te voorkomen, er worden discussies gevoerd om in 2020 te experimenteren met het kwalificatieformat om ervoor te zorgen dat een Grand Prix-weekend iets minder voorspelbaar wordt”, aldus Brawn. “Ik wil benadrukken dat het gaat om het woord ‘experiment’, dat is waar het om gaat. We willen een voorbeeld waarmee we de plannen voor de toekomst op kunnen stellen. We zijn ons er allemaal van bewust dat het huidige kwalificatieformat spectaculair is, maar het is belangrijk dat we zorgen dat de race, het hoogtepunt van het weekend, zo goed mogelijk is. Je kunt zoveel simulaties doen als je kunt, maar er is niets beter om het op het circuit te proberen. Alleen zo kunnen we goed bekijken welke veranderingen we voor volgend seizoen aan willen brengen. De sportieve en technische reglementen voor 2020 zijn rond en dus kunnen we nu dergelijke zaken evalueren.”

Brawn hoopt dat sceptici zich achter het experiment zullen scharen omdat het de Formule 1 uiteindelijk beter moet maken. “Er zijn nog geen beslissingen genomen aangezien we nog werken aan de details, maar de feedback die we tot nu toe ontvangen hebben is overwegend positief”, aldus Brawn. “Ik begrijp dat de puristen zich zorgen maken, maar we moeten niet bang zijn om te experimenteren. Anders zullen we niet vooruit geraken. We willen de sport niet veranderen om het veranderen. We willen de sport verbeteren, stilstand is achteruitgang.”