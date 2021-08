Brawn prijst Alonso voor geweldig duel met Hamilton

Lewis Hamilton was na zijn derde en laatste pitstop in de Hongaarse Grand Prix hard op weg om naar de leiding van de wedstrijd te rijden, maar vond met nog een ronde of twintig te gaan Fernando Alonso op zijn pad. De voormalig teamgenoot was niet van plan om zomaar aan de kant te gaan en maakte zich – vooral bij het uitkomen van bocht 2 – ronde na ronde flink breed. Hamilton wist uiteindelijk Alonso in te halen en niet veel later ook aan Carlos Sainz voorbij te gaan, maar het gevecht met Alonso had zolang geduurd dat de Engelsman tijd tekort kwam om ook Esteban Ocon van de eerste plaats te rijden.

Hamilton klaagde over de radio over de agressieve bewegingen van Alonso, maar de stewards zagen geen reden om actie te ondernemen. In zijn vaste column na de race prees F1-motorsportdirecteur Ross Brawn de ‘battle royale’ tussen Hamilton en Alonso – die samen negen wereldtitels op hun naam hebben staan – en zei dat hij niets verkeerds had gezien in de defensieve acties van de Spanjaard. “Ik ben blij dat Fernando Driver of the Day is geworden, want hij krijgt ook mijn stem. Het was een geweldige prestatie. Een van de Alpine-coureurs zou met deze eer gaan strijken en door het gevecht is de gunst waarschijnlijk van Esteban naar Fernando verschoven.”

“Wat je ziet als Fernando bij de F1 betrokken is, zijn ongelooflijk zware gevechten, maar je weet altijd dat hij eerlijk zal zijn”, vervolgde Brawn zijn lofzang. “Ik weet dat Lewis op een gegeven moment wat zeurde over Fernando’s manier van verdedigen, maar ik vond het geen probleem. Fernando was hard en eerlijk en gaf altijd net genoeg ruimte, en dat is wat je moet doen. Het was een schitterende strijd en hopelijk een voorproefje van wat ons in de tweede helft van het seizoen te wachten staat.”

Na de race zei Hamilton dat de strijd met Alonso geweldig was geweest, maar hij vond wel dat de Alpine-coureur de grens van het toelaatbare had opgezocht. “Het was echt fantastisch. Ik wou dat de auto’s elkaar dichter konden volgen en ik ben opgewonden voor hoe de auto's volgend jaar zijn. Dit is een heel moeilijk circuit om in te halen en om te volgen, vooral in de laatste sector, maar het waren geweldige wiel-aan-wiel gevechten. Als je tegen een tweevoudig wereldkampioen racet, is hij waarschijnlijk een van de hardste coureurs, maar eerlijk is eerlijk. Ik zou zeggen dat het vandaag net op het randje was.”