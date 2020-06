F1 krijgt aangepast podiumritueel: “Kunnen geen bekers uitreiken"

De Formule 1 heeft samen met de teams en de FIA een serie protocollen opgesteld waarin het uitlegt hoe het raceweekend onder de nieuwe coronarichtlijnen zal verlopen. Zo worden er op de startgrid veel minder mensen toegelaten en zal de gebruikelijke drivers’ parade voorafgaand aan de race niet doorgaan, laat Brawn weten. “We kunnen niet twintig coureurs op een truck zetten en ze een rondje over de baan laten rijden. In plaats daarvan interviewen we ze voor hun garage."

Ook het feest na afloop krijgt een andere invulling, vervolgt Brawn. “De procedures zoals we die normaal hebben, kunnen niet langer. Over elk aspect – van het moment van aankomst tot en met het vertrek – wordt nagedacht en we zijn er nog niet helemaal uit, maar we werken er met de FIA aan om het voor elkaar te krijgen. De podiumceremonie kan niet doorgaan, maar we kijken of we wat anders kunnen doen, na de race op de grid. Een van de opties is om de wagens in een lijn op te stellen en de coureurs dan voor hun auto te laten staan.”

De uitreiking van de trofeeën en de champagne zal er dit jaar eveneens wat anders uitzien. “We kunnen de bekers niet overhandigen omdat je niet iemand zo dichtbij kunt laten komen, maar daar hebben we wat op gevonden. We hebben daar plannen en procedures voor, we moeten alleen nog kijken hoe we het in beeld kunnen brengen.”

Brawn verwacht dat de aangepaste procedures niets af zullen doen aan het spektakel dat nu eenmaal bij de Formule 1 hoort. “Er zijn genoeg manieren waarop we de boel kunnen aanpakken zonder dat de gezondheid en de veiligheid in het geding komt. Ik ben er 100 procent van overtuigd dat we er een opwindend feest van zullen maken, het wordt alleen anders. Dit is de nieuwe norm. Hoe lang we er mee door gaan? Geen idee, maar het is in ieder geval de norm voor de rest van dit jaar.”

Met medewerking van Adam Cooper