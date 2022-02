Vanaf het moment dat het nieuwe technische reglement voor het eerst werd aangekondigd, wordt er al gespeculeerd over de mogelijkheid dat één team met iets op de proppen komt waar de concurrentie niet aan heeft gedacht. Die formatie zou met name aan het begin van het seizoen in het voordeel kunnen zijn, totdat ook de andere teams de vondst hebben overgenomen. Dit gebeurde eerder in 2009, toen Brawn GP alles en iedereen verraste met de dubbele diffuser. Jenson Button won zes van de eerste zeven races en ging er dat jaar met de titel vandoor.

Ross Brawn, destijds de teambaas van Brawn GP en tegenwoordig managing director van de Formule 1, laat weten dat hij niet kan garanderen dat een dergelijk scenario zich in 2022 opnieuw aandient, maar acht de kans hierop wel een stuk kleiner dan in 2009. “Je weet niet of er zich een maas in de regels bevindt [totdat de auto's de baan opgaan]”, zegt Brawn. “Als je had geweten dat die er is, dan had je hem wel gedicht. Ik kan niet garanderen dat iemand iets gevonden heeft waar we vooraf niet op hadden gerekend. Maar mocht iemand iets gevonden hebben, dan zal het je niet in Barcelona zien. Dan zal diegene daar iedereen in F1 mee willen overvallen."

“Maar ik verwacht eigenlijk niet dat dit het geval zal zijn”, vervolgt Brawn, die in 2017 in dienst trad bij de Formule 1-organisatie. “De regels zijn volgens mij redelijk robuust. Maar je weet het nooit helemaal zeker.”

Groter risico om grijs gebied op te zoeken

Wat de kans op een grote verrassing in 2022 ook kleiner maakt, is dat een team zichzelf behoorlijk in de vingers kan snijden wanneer het iets innovatiefs op de auto introduceert, zonder dat dit vooraf aan de technische afdeling van de FIA is voorgelegd. Als de autosportbond later namelijk alsnog besluit om de vinding niet toe te staan, zijn alle tijd en moeite die in het onderdeel zijn gestoken voor niets geweest en is het zeer waarschijnlijk dat ook andere elementen aan de auto moeten worden aangepast, aangezien alles zeer nauw met elkaar samenhangt.

Daarbij is tegenwoordig geen unanimiteit onder de teams meer benodigd om een technische innovatie te verbieden. “Dat is niet alleen veranderd om de regels snel aan te kunnen passen, het is ook veranderd zodat de teams wéten dat de regels snel aangepast kunnen worden”, benadrukt Brawn de afschrikkende werking die hier vanuit gaat. “De kans is dus groter dat een team zekerheid wil hebben over een bepaald idee of concept, voordat zij het op de auto brengt. Het mes snijdt dus aan twee kanten. Als je weet dat acht teams, de FIA en de Formule 1 je een halt kunnen toeroepen als ze vinden dat je iets verkeerd doet, dan ga je wel iets behoedzamer te werk als je weet dat iets mogelijk een probleem kan worden. Het huidige besluitvormingsproces biedt dus een soort van extra laag van bescherming.”

Nikolas Tombazis, hoofd single seaters bij de FIA, voegt toe dat hij en zijn collega’s erg nauw samenwerken met alle teams, waardoor mogelijke controverses al vroeg aan het licht zouden moeten komen. “We houden individuele sessies met de teams om de legaliteit van de auto's na te lopen, zodat we bij de eerste race niet voor nare verrassingen komen te staan”, zegt Tombazis. “Dat proces is gaande. We hebben hier en daar een paar verrassingen gezien, punten waarop de auto’s iets meer van elkaar verschillen dan we hadden verwacht en waar de engineers erg vindingrijk zijn geweest om tot een bepaalde oplossing te komen. Dus je zult in het begin meer variatie zien dan je misschien had verwacht. Maar er zijn nog geen alarmbellen afgegaan. Het gaat om relatief milde zaken, waarbij volgens ons nog steeds sprake is van een volledig faire interpretatie van de regels. We hebben nog niets gezien in de trant van een dubbele diffuser of iets dergelijks.”

