Brawn: F1 blijft kijken naar alternatieve formats voor GP-weekend

Al jarenlang kijkt de Formule 1 met een schuin oog naar de introductie van alternatieve formats voor de Grand Prix-weekenden. Pogingen om iets als een kwalificatierace met reversed grid in te voeren bleken uiteindelijk niet succesvol. Dat de ideeën van de F1 en de FIA uiteindelijk niet tot vernieuwingen hebben geleid, betekent niet dat er bij Formule 1-eigenaar Liberty Media niet meer wordt nagedacht over nieuwe, alternatieve formats. Brawn, die onlangs bekendmaakte dat hij aanblijft als sportief directeur van de F1, denkt dat frisse ideeën kunnen leiden tot het aantrekken van nieuwe fans. Dat mag echter niet ten koste gaan van de fans die de sport nu al rijk is.

“Wat ik graag zou zien is dat we tijdens een aantal weekenden een ander format gebruiken”, vertelde Brawn aan Racefans. “We kunnen dan beoordelen wat de reacties zijn, zonder dat we ons voor een heel kampioenschap aan een nieuw format vastleggen. Dat zou verstandig zijn voor de toekomst, want zo kunnen we andere manieren vinden die de fans aantrekkelijk vinden en misschien ook een nieuwe schare fans aanboren. We willen onze huidige fans niet van ons vervreemden, we zijn heel loyaal naar onze fans. Maar als we manieren kunnen vinden om nieuwe fans bij de sport te betrekken, dan is dat voor iedereen gunstig.”

Invloed op kampioenschap

Brawn wil dus niet dat de Formule 1 een geheel nieuw format bij de start van het seizoen introduceert, waarna de sport daar voor de rest van het jaar aan vast zit. Om de impact op het verloop van het seizoen zo klein mogelijk te houden, pleit de Brit ervoor om eventuele veranderingen tijdens een select aantal races uit te proberen. “[Twee of drie races] is genoeg om de impact te kunnen beoordelen, zonder dat het kampioenschap erdoor beïnvloed wordt. Wat je niet wil is een kampioenschap dat verpest wordt omdat je iets gedaan hebt dat vreemde resultaten oplevert.”

Afgelopen seizoen probeerde de F1 op Imola een tweedaags GP-weekend uit. Dat was uit nood geboren, vanwege het gebrek aan reistijd na de GP van Portugal, maar de proef verliep redelijk succesvol. Toch verwacht Brawn het tweedaagse schema niet snel terug te zien. “We moeten de juiste circuits en de juiste evenementen balanceren. Een promotor wil graag een driedaags evenement, want dat helpt bij hun commerciële model. Vorig jaar werd dat model op zijn kop gezet, dus was het niet zo’n probleem om een tweedaags evenement te hebben. We houden het achter de hand voor het moment dat het nodig is, maar het zou een enorme verandering zijn om dat voor een heel seizoen door te voeren. Dat overwegen we dan ook niet.”