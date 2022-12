F1 verkeerde kant op met Amerikaanse eigenaren? "Geld niet belangrijker"

Ross Brawn zwaait aan het eind van dit kalenderjaar af als sportief directeur van de Formule 1. Het is voor de Brit het uitgelezen moment om terug te blikken op de voorbije jaren en te reflecteren op de veranderingen die Liberty Media in gang heeft gezet. "Ik denk dat Liberty het geweldig heeft gedaan, al hebben mij natuurlijk wel aangenomen", lacht Brawn. "Maar het allerbelangrijkste is dat ze de sport wilden verbeteren. Ze kwamen niet in F1 met het idee 'hoe kunnen we de winst vergroten?'"

'Liberty heeft juist heel veel geïnvesteerd in deze sport'

Brawn is het dan ook niet eens met de kritiek die veelvuldig klinkt. Zo zijn veel fans van mening dat de Amerikaanse eigenaren verschillende plannen doordrukken met commercie als belangrijkste drijfveer. "Maar hun insteek is juist: 'dit is een geweldige sport, maar hoe kunnen we die nog beter maken? Als we de sport verbeteren, komt de beloning vanzelf'. Het gaat hen niet om het verder uitpersen van de citroen", laat Brawn tijdens een exclusief interview met Motorsport.com weten. "Greg Maffei en Chase Carey hadden die visie en gelukkig kreeg ik de kans om mee te werken."

"De aanpak van Liberty is goed. Als je kijkt naar de andere eigenaren van deze sport, dan zie ik eigenlijk voor het eerst zo'n aanpak. En ik loop toch al enige tijd mee... Als ik terugkijk, dan kan ik niet veel eigenaren bedenken die zoveel geïnvesteerd hebben in F1 als Liberty. Ik kan je niet precies vertellen wat mijn budget was, maar het was substantieel. De commitment vanuit Liberty werpt nu zijn vruchten af", vervolgt de man die grote successen heeft gevierd met onder meer Ferrari.

Sprintraces en reverse grid

Het opschroeven van het aantal sprintraces wordt door fans gezien als het levende bewijs voor het financiële motief van Liberty. Niet geheel verrassend ziet Brawn ook dat anders. "Met de sprintraces krijg je alleen maar meer competitie tijdens een raceweekend. Het is dus een extra manier voor coureurs om hun talent te laten zien tijdens zo'n weekend. Ik vind die sprintraces wel een goed idee. Ik zie eigenlijk ook niet in waarom mensen er een probleem mee hebben. Als je met een open blik naar sprintraces kijkt, dan zouden ze alleen maar aan moeten spreken. Ik snap wel waarom reverse grid meer tweespalt oplevert en daar moeten we natuurlijk rekening mee houden."

Wat betreft een omgekeerde startopstelling staat Brawn zelf enigszins in dubio. "Er is altijd debat over reverse grid. Aan de ene kant zou het prachtige entertainment zijn om naar te kijken. De meeste van ons zouden dat volgens mij best graag zien. Aan de andere kant zijn er natuurlijk fans die dat te kunstmatig vinden. Dat het dan te veel op showworstelen gaat lijken en dat je de beste coureur juist moet belonen. Ik begrijp dat en denk dat we daardoor heel voorzichtig moeten zijn op dit vlak."

Volgens Brawn gaat het vooral om het vinden van de juiste balans, een balans tussen de puristen blijven binden en het aantrekken van nieuwe fans. "We zijn momenteel behoorlijk blij met onze achterban, ook met de diversiteit van onze achterban - vooral als je kijkt naar de genderverdeling. Dat is erg hoopgevend voor de sport. Tegelijkertijd moeten we de kern zien te behouden, de kern van mensen die al heel lang fan zijn. We willen ons zeker niet vervreemden van de diehard fans en daardoor blijf ik zeggen: de integriteit en de puurheid van het racen is cruciaal."