Brawn: “Mercedes heeft maar één keuze voor tweede zitje 2022”

Zondag mocht George Russell voor het eerst in zijn Formule 1-carrière plaatsnemen op het podium. In de totaal verregende GP van België eindigde hij op de tweede plaats, achter winnaar Max Verstappen en voor Lewis Hamilton. Die positie stelde hij veilig door in de kwalificatie de tweede tijd te rijden. Op zondag werden er uiteindelijk slecht drie ronden achter de safety car afgewerkt, daardoor de startopstelling bijna geheel hetzelfde was als de uitslag van de race. Met zijn kwalificatie bewees Russell echter opnieuw zijn kwaliteiten, stelt Brawn in zijn vaste column voor F1.com. “We weten allemaal dat George Russell een geweldig talent heeft. We hebben het vaak gezien bij Williams en dat werd versterkt bij Mercedes, toen hij inviel voor Lewis Hamilton tijdens de GP van Sakhir vorig jaar.”

Russell legde de basis voor zijn podium op zaterdag. In Q3 perste de Williams-coureur er een geweldige ronde uit, waarop Hamilton zijn tanden stukbeet. Uiteindelijk kwam alleen Verstappen nog onderdoor. “De prestatie van George deed me denken aan Fernando Alonso, toen hij in 2001 namens Minardi op een nat Spa-Francorchamps reed. Hij reed enorm indrukwekkend in een auto die duidelijk niet goed genoeg was. In deze omstandigheden veranderen de verhoudingen tussen rijder en auto - en dat zagen we zaterdag bij George. Hij heeft geen auto voor de eerste startrij, maar in deze lastige omstandigheden in de kwalificatie versloeg hij mensen die een veel betere auto hadden”, aldus Brawn, die Russell in 2022 graag bij Mercedes ziet plaatsnemen. “In mijn ogen kan Mercedes maar één besluit nemen met betrekking tot het tweede zitje voor volgend jaar.”

Ondanks de regen ging de kwalificatie op zaterdag gewoon door. De race op zondag viel echter letterlijk in het water. In een tijdsbestek van vier uur gingen de coureurs vijf keer rond op Spa, waarvan de laatste drie ronden achter de safety car ervoor zorgden dat er een officiële uitslag op het bord kwam. Daardoor werden halve punten uitgedeeld. “Het is niet ideaal, maar als je niemand kan belonen voor de race, dan moet je ze belonen voor hun moed in de kwalificatie”, zei Brawn daarover. “Bij gebrek aan een volledige race hoort een ronde zoals George die reed in de kwalificatie beloond te worden. Zoals gezegd is dat niet ideaal, maar het is wat het is. Het weer was ons zondag gewoon niet gunstig gezind.”