Brawn: "McLaren maakte geen fout door te stoppen met Honda"

Zo goed als het huwelijk tussen McLaren en Honda er in de vorige eeuw uitzag, zo moeizaam verliepen de jaren 2015 tot en met 2017. De terugkeer van Honda in de Formule 1 viel tegen bij de Britse renstal en in 2018 scheidden de wegen van de twee partijen weer. McLaren sloot een deal met Renault, terwijl Honda motoren ging leveren aan Toro Rosso en sinds vorig jaar ook aan Red Bull.

De gedroomde comeback van Honda kwam zo uiteindelijk alsnog, want het merk behaalde het afgelopen seizoen in de openingsronde in Australië al direct een podium en in Oostenrijk was er voor het eerst sinds 2006 weer een zege. Dit jaar hopen de Japanners met Red Bull voor de titel te kunnen vechten. Ondanks die wederopstanding heeft McLaren volgens Brawn geen fout gemaakt door de relatie met Honda te verbreken. Volgens de voormalig teambaas heeft de verandering van motorleverancier het team juist geholpen om in te zien waar het zelf nog moest verbeteren.

"Ze hebben er nu slimme mensen zitten en het duurde even voordat ze dit doorhadden", aldus Brawn tegenover onder andere Motorsport.com. "Mensen zeggen nu dat ze een grote fout hebben gemaakt door Honda te lozen, maar ik denk dat het misschien wel nodig was om te kunnen beseffen wat er moest gebeuren met het team. Ze legden constant de schuld bij Honda en ik geloof dat ze nu inzien dat dit niet klopte en dat dat niet het hele verhaal was. Ik zou niet weten hoe ze anders tot die conclusie hadden kunnen komen, dan door een motor achterin de wagen te plaatsen waarmee iemand anders het wel goed deed."

De Formule 1-baas is optimistisch over wat de teams in het middenveld, zoals McLaren, in de toekomst voor elkaar kunnen krijgen dankzij het budgetlimiet en de nieuwe verdeling van het prijzengeld, die in 2021 worden ingevoerd. "Onderdeel van het probleem is dat ze economisch gezien voor een erg grote uitdaging staan. Ik weet dat er bij sommige teams een klein beetje frustratie heerst dat de limiet niet lager ligt, maar ik denk dat we dit op een hoogte moesten houden dat het voor de topteams ook nog te doen was. Het is volgens mij nog steeds een gigantisch verschil voor de topteams, als je kijkt naar de aanpassingen die ze moeten doen in hun organisatie. De toekomst ziet er rooskleuriger uit voor de teams in het middenveld."

Met medewerking van Jonathan Noble