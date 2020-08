Brawn over boordradio Verstappen: Team heeft alle informatie

“We zijn dit jaar op een aantal geweldige races getrakteerd door Max – en ook op vermakelijke radioberichten”, vertelt Brawn in zijn column op Formula1.com. Het is de tweede opeenvolgende week dat de sportief directeur van de Formule 1 ingaat op het radioverkeer tussen Max Verstappen en Red Bull Racing. Toch merkte Brawn in Spanje wel een belangrijk verschil ten opzichte van een week eerder in Groot-Brittannië. “Op Silverstone was hij de jager en had hij zijn prooi in het vizier. In Barcelona wist hij dat het er niet in zat en liet hij zijn frustratie over die situatie horen met zijn opmerkingen over de radio.”

Volgens Brawn zijn dergelijke radioberichten van groot belang voor een team, omdat hierdoor duidelijk wordt hoe het met de mindset van de coureur gesteld is. “Het helpt je ook een manier te vinden om met hem om te gaan en om hem de juiste informatie te geven”, vervolgt Brawn, die benadrukt dat een coureur vanuit de auto niet altijd een compleet beeld heeft van de situatie. “Hij realiseert niet altijd hoe strategie je terug in het spel kan brengen.”

In de eerste stint liet Verstappen meerdere keren doorschemeren dat hij niet blij was met zijn setje zachte banden. De Nederlander probeerde zo duidelijk te maken dat hij eerder naar de pits gehaald wilde worden, maar daar ging Red Bull niet in mee. Na afloop van de race vertelde Helmut Marko dat Verstappen 'de strategie aan het team moet overlaten', maar Brawn benadrukt ook het belang van een goede informatievoorziening richting de coureur.

“Het is aan de mensen op de pitmuur om ervoor te zorgen dat een coureur niet het beeld mist van wat er gebeurt”, zegt Brawn. “De rijders krijgen hun tijden en hun relatieve prestaties te horen, maar soms kunnen er ook kansen komen. Dat was zondag het geval toen er voor de laatste tien ronden dreiging van regen was. Dat gebeurde uiteindelijk niet, maar het team heeft alle informatie – en de voorspellingen – in handen, en het is aan hen om dat op de juiste manier over te brengen naar de coureur.”