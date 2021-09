Brawn: Verstappen en Hamilton hadden dit kunnen voorkomen

Lewis Hamilton had net zijn pitstop gemaakt toen hij Max Verstappen steeds verder van de baan drong. Bij het ingaan van de Variante del Rettifilo zat Verstappen ernaast, maar werd hij over de broodjes gedwongen. De wagen werd daarbij omhooggetild en eindigde bovenop de Mercedes W12 van de regerend wereldkampioen. Hamilton greep zo naast een uitstekende kans om wat terug te doen in de titelstrijd, Verstappen bouwde zijn voorsprong enigszins uit door een tweede plek in de sprintrace van zaterdag.

In zijn column op de officiële website van de Formule 1 liet Brawn zijn licht schijnen op het incident. “Max en Lewis moesten na de race naar de stewards en Max kreeg uiteindelijk de schuld en een gridstraf van drie plekken voor Rusland omdat hij de aanrijding veroorzaakte”, aldus Brawn. “Fans zullen het er niet over eens worden, dat is duidelijk. Beide coureurs hadden iets kunnen doen om het te voorkomen. Dit is het gevolg van twee coureurs die elkaar bestrijden en elkaar geen duimbreedte willen toegeven. Het is zonde dat ze in de grindbak eindigden, ze hadden er nog een geweldige race van kunnen maken. Dat is wat we allemaal gewild hadden.”

Brawn denkt niet dat de crash veel impact heeft op de titelstrijd tussen Verstappen en Hamilton. “Het wordt interessant of dit het duel voor de titel gaat beïnvloeden. We hebben in Silverstone ook een belangrijk incident gezien dat veel controverse opleverde. Volgens mij heeft dat de dynamiek niet echt veranderd. Je hebt twee haantjes die vechten om de macht in het kippenhok en daar zien we nu de consequenties van. Ik denk niet dat ze elkaar de rest van het jaar los gaan laten, maar ik hoop vooral dat het kampioenschap op de baan gewonnen wordt en niet in de vangrails of bij de stewards.”