Brawn: "Max en Lewis maken geen fouten, dat is fantastisch"

“De terugkeer van de Formule 1 in de Verenigde Staten leverde ons een fantastisch duel op”, schreef Brawn in zijn wekelijkse column voor F1.com. “Mercedes koos voor een andere strategie waardoor Lewis Hamilton aan het eind een voordeel had qua banden, maar het was niet duidelijk of het genoeg zou zijn. Uiteindelijk bleek het niet zo te zijn.” Max Verstappen verdedigde zijn leidende positie op banden die al flink wat ronden ouder waren. Het kwam door een gewaagde strategie die Red Bull Racing verkoos nadat Verstappen bij de start van de wedstrijd de koppositie uit handen moest geven.

“Dit was een race waarbij je je ogen geen moment van het scherm kon halen, het verschil in de gaten moest houden en de bandenstrategie moest kennen om te zien hoe de race zich ontwikkelde”, zei Brawn, die vooral genoot van het feit dat zowel Hamilton als Verstappen foutloos bleef in de wedstrijd. “Tot het eind was onduidelijk wie zou winnen, maar Lewis en Max maakten geen fouten en dat is het mooiste van dit kampioenschap. We hebben twee coureurs die fantastisch rijden en ik heb geen fouten kunnen ontdekken van beide mannen.”

Ondanks de foutloze optredens van beide coureurs, kiest Brawn toch voor Verstappen als zijn Driver of the Day. “Max stond lange tijd onder vreselijke druk van Lewis. Hij hield zijn hoofd erbij nadat hij de leiding in de eerste bocht verloor, nam het initiatief en controleerde vanaf dat moment. Hij hield zijn banden goed onder controle en dat hij 56 ronden lang foutloos bleef was heel indrukwekkend.” Red Bull-coureur Sergio Perez krijgt een eervolle vermelding van Brawn: “Hij was best of the rest en eindigde voor de tweede keer op rij op het podium, het is goed dat hij steeds beter presteert. Hij had een kans op pole op zaterdag en was op zondag ook gewoon sterk, ondanks dat hij niet fit was. Als hij dat elk weekend laat zien, is hij de juiste man voor Red Bull. Het was nog beter geweest als hij de druk bij Lewis had kunnen opvoeren, maar die twee [koplopers] waren een klasse apart.”