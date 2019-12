Brawn: "Verstappen klaar om Hamilton uit te dagen"

Verstappen heeft met drie overwinningen en zijn eerste pole-positions zijn beste jaar in de Formule 1 tot nu toe achter de rug. De combinatie Red Bull-Honda geeft hem het materiaal dat nodig is om te vechten voor dit soort resultaten en dat zal volgens Ross Brawn volgend jaar nog meer het geval zijn.

De F1-directeur blikt terug op het afgelopen seizoen. "Max scoorde in Hongarije de eerste pole van zijn Formule 1-carrière, een tweede in Brazilië en heeft drie zeges geboekt waarmee zijn totaal op acht staat. Maar belangrijker is dat we hem minder fouten zagen maken, wat in het verleden vooral lag aan zijn ongeduldige karakter. Die momenten van heethoofdigheid hebben hem in voorgaande seizoenen veel gekost, maar dit jaar waren die er veel minder."

Met vijf seizoenen aan ervaring en de groei die hij in deze periode heeft doorgemaakt is de Red Bull-coureur klaar voor het titelgevecht, denkt Brawn. "Hij is pas net 22 jaar oud en verkeert nu zonder twijfel in zijn meest klinische vorm tot op heden. Hij is er klaar voor om Lewis Hamilton uit te dagen", geeft hij aan.

"Natuurlijk heeft hij een geschikte wagen nodig om dat te doen en dat was aan het begin van dit seizoen niet het geval", aldus Brawn. Red Bull stond in Australië weliswaar direct op het podium, maar kon dat tot aan Spanje niet herhalen. Ook in Canada en Frankrijk was de wagen niet competitief genoeg door de te lage topsnelheid. Sinds Oostenrijk zijn de kansen echter toegenomen en kon Verstappen zijn eerste zege van het jaar opeisen. Brawn: "De samenwerking tussen Red Bull en Honda heeft gedurende het jaar meerdere stappen gezet. Ze beginnen nu resultaten te boeken die erop wijzen dat ze in 2020 voor het wereldkampioen kunnen meestrijden."

