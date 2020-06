Brawn over Oostenrijk: 'Iedereen zal moeten wennen'

De Formule 1 start op 5 juli met de Grand Prix van Oostenrijk op de Red Bull Ring en precies een week later wordt op hetzelfde circuit de Grand Prix van Stiermarken verreden. Om de spanning er in te houden had de Formule 1 voorgesteld om de tweede race te beginnen met een alternatief kwalificatiesysteem, maar Mercedes keerde zich tegen zo’n opzet.

In een interview tijdens de FIA eConference 2020 legde Brawn nog maar eens uit waarom de Formule 1 – niet voor het eerst – met een alternatief format op de proppen kwam. "We waren vooral bezorgd over een situatie waarin we twee races op dezelfde baan zouden hebben, zoals dit jaar in Oostenrijk en in Silverstone en misschien later dit jaar op nog één of meerdere circuits. We wilden voor die tweede race een alternatief bieden."

Dat alternatief werd dus afgeschoten, omdat zo'n last-minute aanpassing unanimiteit onder de teams vereist. Die was er niet, vervolgde Brawn. "We hebben het vorig jaar ook al eens besproken. Er was brede steun voor het idee, maar die was niet unaniem. En dat geldt ook voor dit jaar, er zijn een paar teams die vinden dat we dit niet zouden moeten doen."

Brawn gaf verder aan dat er later in het seizoen bij double headers toch wel wat verschillen zullen worden gemaakt. Zo is er voor de twee races op Silverstone gekozen voor verschillende bandencompounds en zal er mogelijk in Bahrein – als daar twee races worden gehouden – op verschillende lay-outs worden gereden.

Voor Oostenrijk zijn er dat soort plannen dus niet, maar toch verwacht Brawn een allesbehalve tamme seizoensstart. “Oostenrijk wordt erg spannend. Het is het begin van het seizoen, de ligging van het circuit is goed en iedereen moet weer wennen. Dus ik denk dat we ook zonder dat we er wat aan doen twee opwindende races zullen krijgen. Maar voor later in het jaar kijken we wel naar wat aanpassingen.”

Met medewerking van Luke Smith