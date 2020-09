Brawn roemt rust Hamilton: "Natuurlijk was hij gefrustreerd"

De safety car moest uitrukken nadat Kevin Magnussen zijn Haas vlak voor ingang van de pitstraat op Monza had stilgezet. Vanwege de positie van de gestrandde bolide besloot de wedstrijdleiding de pitstraat dicht te houden totdat de VF-20 was weggeduwd.

Waar andere teams hun coureurs buiten hielden, doken Hamilton en Antonio Giovinazzi tegen de regels in naar binnen om nieuwe banden onder te laten schroeven. Hun actie werd bestraft met een stop-and-go penalty, waar met name Hamilton het in eerste instantie niet mee eens was.

Niet veel later, tijdens de langdurige pauze in de race door de rode vlagsituatie rond de crash van Charles Leclerc ging de zesvoudig wereldkampioen dan ook verhaal halen bij de wedstrijdleiding. “Lewis ging tijdens de onderbreking van de race naar de stewards om te praten over de straf die hem van de leiding in de wedstrijd beroofde. Toen hij het bewijs zag, wist hij dat hij de straf moest accepteren”, schrijft Brawn, sportief directeur van de Formule 1, in zijn column op Formula1.com.

Dat is dan ook precies wat Hamilton deed en hij vocht zich op een geweldige manier terug in de punten, vervolgt Brawn. “Hij ging er goed mee om. Natuurlijk was hij gefrustreerd, hij maakte tenslotte een fout. Maar hij accepteerde het en ging verder. Hij verlaat Monza met een voorsprong van 47 punten [op Valtteri Bottas], dezelfde voorsprong als waarmee hij hier naar toe kwam. Een prima resultaat als je bedenkt dat het veel slechter voor hem had kunnen uitpakken.”

Hamilton zelf reageerde na afloop van de race gelaten op zijn straf. “Het is iets om van te leren. Ik heb toch nog enkele punten gepakt met de zevende plek en de snelste ronde, dat had ik zeker niet meer verwacht toen ik 26 seconden achter de laatste wagen zat.”