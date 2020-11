Gesprek met Brawn overtuigde Hamilton naar Mercedes te gaan

Hamilton debuteerde in 2007 in de Formule 1 bij McLaren en was meteen een sensatie. Direct in zijn eerste jaar kon hij al wereldkampioen worden, maar in 2008 werd hij dat ook echt tijdens een krankzinnige seizoensfinale op Interlagos. In de jaren daarna domineerde echter Red Bull de Formule 1 en dus begon het te knagen bij Hamilton. Hij had enkele verkennende gesprekken met Niki Lauda die als adviseur was verbonden aan Mercedes. De twee konden het goed met elkaar vinden, maar Hamilton bleef onzeker over de toekomstplannen van Mercedes.

Een gesprek met Brawn, destijds teambaas van Mercedes, gaf het laatste zetje, aldus Hamilton. “Ik had thuis in Monaco met Niki gesproken. Ik ben er vrij zeker van dat hij de eerste was met wie ik over een komst naar Mercedes sprak. Hij had zoiets van ‘je moet naar het team komen.’ Maar ik was in het begin niet echt overtuigd. Ik denk dat dat pas kwam toen Ross naar het huis van mijn moeder kwam en we bij haar aan de keukentafel zaten. We hebben thee gedronken en hij liet me de plannen van het team zien.”

Een volgend belangrijk moment kwam vervolgens tijdens de Grand Prix van Singapore van 2012. Hamilton had daar een nieuwe ontmoeting met Lauda om verdere details te bespreken. “Het belangrijke van Singapore is denk ik dat Niki en ik daar beseften dat we veel gemeen hadden. Dat was echt het begin van onze vriendschap.” Vijf dagen na dat gesprek werd de deal tussen Hamilton en Mercedes aangekondigd.

Dat de vriendschap uitmondde in de succesvolste samenwerking ooit tussen coureur en team, kon Hamilton op dat moment niet bevroeden. “Ik zeg het keer op keer: in mijn stoutste dromen had ik nooit verwacht dat ik tot zeven [titels] zou komen. Het was al geweldig om één kampioenschap te winnen. Een tweede titel [bij McLaren] pakken was erg moeilijk, ik heb jarenlang geprobeerd om het team te helpen nog een titel te veroveren. Maar toen moest ik een belangrijke beslissing nemen, blijf ik hier of ga ik een ander avontuur aan. Ik heb de sprong gewaagd en sindsdien hebben we de één na de andere titel gewonnen. Ik wist dat dit het juiste was voor mij, maar jeetje, wist ik dat we zes wereldtitels zouden winnen? Nee.”