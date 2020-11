Brawn: "Hamilton kan tien wereldtitels behalen"

In een uitgebreid interview met Gazzetta dello Sport trekt Brawn nog één keer de vergelijking tussen Hamilton en Michael Schumacher, twee coureurs met wie hij in het verleden nauw samenwerkte. Wie de beste is durft hij niet te zeggen. “Het zijn beiden uitzonderlijke coureurs, ze zijn al generaties lang de norm. Wat Lewis deed in Turkije deed me denken aan enkele van Michaels prestaties onder dezelfde omstandigheden.”

Waar de teller bij Schumacher stopte bij zeven titels, verwacht Brawn dat Hamilton nog wel wat meer ruimte in zijn prijzenkast zal moeten maken. “Het is mogelijk. Hij maakt deel uit van een uitzonderlijk team en heeft minstens drie of vier jaar voorsprong op Schumacher. Op dit moment is het moeilijk te zeggen wie hem zal kunnen bestrijden.”

Ferrari terug aan het front

De concurrentie zou moeten komen uit de hoek van Red Bull en Ferrari. Van die laatste stal was Brawn jarenlang technisch directeur. Hij verwacht niet dat de Scuderia volgend seizoen al een gooi kan doen naar het kampioenschap, maar dat zijn voormalige werkgever er in 2022 – met Charles Leclerc en Carlos Sainz – er weer zal staan. “Ik denk dat 2022 een goede gelegenheid voor ze is, met de nieuwe generatie auto’s. Ik twijfel er niet aan dat er in Maranello enorm hard gewerkt wordt aan de auto van volgend seizoen, maar hun prioriteit zal 2022 zijn, ze mogen een kans op succes in dat seizoen niet laten liggen.”

Kansen voor Mick Schumacher?

Voorlopig staan bij Ferrari vanaf volgend seizoen dus Leclerc en Sainz onder contract, maar in Italië hunkert men naar weer een Schumacher in dienst bij de rode renstal. Hoewel er nog niets is bevestigd lijkt het er op dat Mick Schumacher volgend seizoen het ‘Ferrari-stoeltje’ bij Haas mag bezetten. Of dat een springplank is naar meer durft Brawn niet te zeggen. “Het was fascinerend om hem te zien opgroeien en de laatste twee seizoenen zijn veelbelovend geweest. We weten niet hoe hij zal omgaan met de druk van de Formule 1, maar hij is ongelooflijk volwassen en goed in balans. Het is duidelijk dat er veel druk op hem wordt uitgeoefend, maar hij weet daar tot nu toe goed mee om te gaan.”